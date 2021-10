Vecina del ejido 20 de Noviembre Viejo, Ahome, dice que CFE no le reconecta el servicio

Los Mochis, Sinaloa.- En espera de que acuda la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a reconectarle el servicio se encuentra la señora Brenda Mendoza Campos, vecina del ejido 20 de Noviembre Viejo, con ubicación en avenida Venustiano Carranza no. 50, en el municipio de Ahome.

Denunció que a su esposo lo operaron y utilizó el aire acondicionado unos días durante el día y la noche, y le llegaron 5 mil pesos de luz.

“Lo que nunca en mi vida me había llegado. Antes de la fecha de corte yo pagué la mitad y a la siguiente semana vinieron y me la cortaron, fue el 21 de octubre en la mañana, y yo quité prestado y fui y pagué la otra mitad, y me dijeron que en máximo tres días quedaba”.

Mencionó que sí acudieron, pero que le dijeron que la terminal del medidor estaba dañada. “Pero ya arreglamos eso y no acuden, ya vamos para una semana”.