Vecino de Álamos Country pide apoyo para practicarse una cirugía

Los Mochis, Sinaloa.- Para practicarse una cirugía de hemorroides, el vecino del fraccionamiento Álamos Country Jesús Aurelio Galindo López, de 65 años de edad, quien es de escasos recursos, pide el apoyo de la ciudadanía ahomense.

“Yo fui operado de cáncer de próstata y ahora requiero de una cirugía de hemorroides. Cuando estaba joven me las traté con un medicamento, pero me regresaron, me volvieron a brotar y ahora más fuerte”, dijo.

Añadió que toda su vida la dedicó a trabajar en la Yarda, pero ahora por sus problemas de salud ya no puede laborar.

Los interesados en apoyar pueden comunicarse al número de celular 6682414820.