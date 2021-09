Vecino de Juan José Ríos pide la intervención de Sanidad de Guasave

Los Mochis, Sinaloa.- Seguro de que la Junta de Sanidad Vegetal de Guasave tiene los recursos y está obligada a actuar, un vecino de Juan José Ríos pidió al organismo que ejerza la fianza que un productor de nombre Manuel Urías dejó ahí a fin de que se lleven a cabo trabajos de limpieza de su parcela.

Y es que Francisco Javier Vega explicó que el año pasado rentó su tierra agrícola a la persona antes mencionada, quien de un total de 9 hectáreas sembró poco más de 3 hectáreas de chile; sin embargo, por motivos desconocidos esta persona no concluyó la cosecha, dejando las matas ahí, pero, además, el equipo de riego, es decir, las mangueras, que está solicitando que retiren.

“Lo que yo quiero es que la Junta de Sanidad vaya y me ayude a retirar las mangueras. Esta persona dejó una fianza ahí y con eso deben hacerlo. Yo ya renté la tierra a otra persona y no me parece justo entregarla en ese estado”, dijo.