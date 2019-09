Vecinos de Cobayme denuncian que viven en el abandono

Los Mochis, Sinaloa.- Cobayme es una pequeña comunidad integrada por familias trabajadoras y con ganas de sobresalir, dicen ellos; sin embargo, la lejanía de la ciudad de Los Mochis y el abandono del gobierno los tiene sumergidos en la pobreza.

Ahí, delante de todo el gabinete municipal, José Luis Beltrán tomó el micrófono durante el evento del Lunes Cívico que se realizó en la Escuela Primaria 21 de Marzo de dicha comunidad.

El vecino del asentamiento denunció el rezago que existe tanto en servicios públicos como en oportunidades de crecimiento y empleo para los habitantes.

Presentan quejas

“Los drenajes están completamente saturados. Hay una calle acá que está supurando el agua del registro. Está saliendo a la calle, son aguas sucias. Cómo es posible que estemos pagando un servicio a través del recibo de agua pero que no tenemos, no sirve; eso no es justo, necesitamos que pongan atención en eso”, señaló.

En ese sentido, comentó que hoy en día enfrentan una grave plaga de moscos, e incluso los niños lloran por las tardes y las noches porque no los aguantan.

“La situación aquí está difícil porque nos quedamos sin luz y los moscos no se soportan. Los niños lloran porque no aguantan. Ahorita hay una epidemia de moscos, es por eso que le pido de antemano que nos ayude en estos problemas y a ver qué beneficios tenemos de su administración”.

Caminos destrozados

Por su parte, María del Rosario Felicián comentó que el traslado a ese asentamiento es complicado no sólo por la lejanía sino por las condiciones del camino.

“Ya se dieron cuenta como está el traslado, hay días en que hay personas que se enferman y hay quienes han fallecido en el traslado. Las calles están devastadas, le pedimos que ojalá pudiera ayudarnos a gestionar la carretera, que eso sería muy importante para la comunidad. Alrededor hay mucho trabajo en el campo, pero los caminos están devastados”.