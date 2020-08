Vecinos de El Carrizo, Ahome toman la planta potabilizadora

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de que las autoridades municipales no solucionen el grave problema de desabasto y mala calidad del agua, vecinos de El Carrizo, Ahome, decidieron esta mañana tomar las instalaciones de la junta de dicha sindicatura.

Gloria Gastélum, vecina de esta comunidad comentó que desde hace meses vienen denunciando esta situación pero hasta el momento no les han hecho caso.

“Tenemos aproximadamente por lo bajito tres meses por el desabasto de agua continuo y cuando sale, sale sucia que no se puede usar ni para tomar ni lavar los trastes porque quedan sucios y apestosos. Además de que no sé si recuerden que se hizo el compromiso de rehabilitar la planta y la red de drenaje cosa que no se ha cumplido”.

En ese sentido y ante el reciente anuncio de inversión de 3 millones de pesos para la rehabilitación de la planta Las Isabeles que hizo el alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno comentó que eso no les beneficia en nada pues esa planta no abastece directamente a los vecinos de la cabecera de la sindicatura.

Habitantes exigen que resuelvan el problema de desabasto y mala calidad de agua. Foto: EL DEBATE

“El alcalde convocó a esa reunión a la que no fuimos invitados pero lo que él propone eso no viene a solucionar todos los problemas qué hay en la comunidad, hasta dónde nos han dicho, el desabasto de aquí es la falta de una válvula que no se ha comprado, fuimos con Guillermo Blake, él nos dijo eso y quedó de darle solución pero te estoy hablando de hace dos meses y la cosa sigue igual”, abundó.

De igual forma, señaló que son menos de cinco horas al día las que cuentan con agua, complicando la situación sobre todo en esta contingencia por el Covid-19.

“Tenemos tres o cuatro meses con el problema y con la turbulencia de agua tenemos yo creo que desde a mediados de julio. Lo que pedimos es que se le dé el tratado correspondiente para que el agua sea de calidad, que se pueda tomar de la llave, que se restablezca el agua, no queremos más corte, son muy poquitas horas y no son seguidas y el recibo no deja de llegar, incluso hasta le subieron de 136 ahora pagamos más de 150 y nos la cortan si no las pagamos”.

Por último, dijo que la accion cerrar la planta hasta que se les dé solución o bien, hasta que alguna autoridad se haga presente.

Vamos a cerrar las oficinas de Japama, hacemos el llamado atento al señor Blake para que venga y nos dé una explicación, que haga compromisos con el pueblo y por escrito”.

