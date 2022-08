Vecinos de El Carrizo se manifiestan en contra de Japama Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Inconformes por el mal servicio del agua que les ofrece la Japama y los altos costos en sus recibos, vecinos de El Carrizo, Ahome, se manifestaron esta mañana en las instalaciones de la planta de agua de El Carrizo.

Guadalupe Guerrero comentó que los recibos llegaron elevados hasta en un 500 por ciento a algunos usuarios, a pesar de estar al corriente en sus pagos. "Pagaban un poco más de 100 pesos y ahora les llegaron 600 pesos".

Asimismo, dijo que el agua que les están suministrando no es potable. "El agua no es potable porque sale contaminada, sale chocolatosa. Que cumpla lo que dice Japama: Junta de Agua Potable, porque potable no es".

Los vecinos manifestaron que el agua no sirve para casi ningún uso porque sale chocolatosa. Denunciaron que debido a esto, sus lavadoras se han descompuesto porque el agua que entra a los filtros.

Al lugar acudió Raúl Pérez Miranda, gerente de la Japama, para dialogar y llegar a acuerdos con los manifestantes.

Te recomendamos leer:

Cabe mencionar que en la comunidad de la sindicatura de El Carrizo, la Japama ha suspendido en dos ocasiones el servicio del agua de la planta Las Isabeles por el exceso de lodos y el nivel de turbiedad en el canal que la abastece de agua cruda.