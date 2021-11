Vecinos de El Jitzámuri, Ahome, piden a las autoridades acondicionar Telebachillerato

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la necesidad que existe de tener un espacio en donde los jóvenes puedan continuar sus estudios sin necesidad de irse a otra comunidad o a la ciudad de Los Mochis, vecinos de El Jitzámuri pidieron al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, su ayuda para habilitar el Telebachillerato.

Y es que Alberto Cisneros, habitante del campo pesquero, reconoció al gobierno que realizó esta obra; sin embargo, hizo hincapié en que no tiene las condiciones para que se retomen las clases, pues no entre las carencias está la luz y el mobiliario.

“Tenemos un telebachillerato que carece de muchas cosas, no hay techumbre, no hay luz, no hay mobiliario, en realidad está el edificio nada más. El que lo acondicionarías nos ayudaría mucho a nuestros jóvenes a no desertar de la escuela, pero también para que puedan continuar con sus estudios para llegar a la universidad.”