Vecinos de El Jitzámuri exigen al alcalde de Ahome que dé la cara

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes de El Jitzámuri aseguran que no liberarán las instalaciones de los tres planteles educativos que mantienen tomados desde el pasado 9 de enero, hasta que el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno les dé la cara y solucione el problema de escasez de agua que los aqueja desde hace varios años.

Demandan que les proporcionen el servicio de agua potable en sus viviendas, porque aseguran que el vital líquido que les suministra la Japama a través de pipas no es suficiente para abastecer a toda la comunidad. Mientras tanto continúan con la manifestación pacífica en espera de una solución.

A través de un video, solicitaron a la autoridad municipal que se aboque de manera urgente a solucionar la falta de agua, sin evadir el tema enviando brigadas médicas. “Las instalaciones no se van a abrir hasta que vengan y nos den una solución. Exigimos la presencia del señor Gobernador y que venga a dar la cara el señor Presidente Municipal también, si tiene algo qué decirnos, que venga aquí y se lo diga al pueblo, porque no quiere dar la cara, aquí estamos nosotros, dispuestos a escuchar al gobierno porque somos gente civilizada y educada. Queremos el agua, que no evadan el tema con doctores”, expresó Karina Ramírez.

Una vez más, afirmaron que las personas del campo pesquero que padecen afecciones en la piel, enfermaron a consecuencia del agua que les suministraron en pipas durante los últimos cuatro meses. “Fue por el agua contaminada, lo que pasa es que el día 10 de enero, se trajo agua limpia, y los de la Secretaría de Salud, no quisieron tomarle muestras al agua turbia, dijeron que se les iba a contaminar el aparato, entonces ¿a qué vinieron?”, añadió.