Vecinos de El Refugio, El Molino y La Despensa de Ahome exigen servicio de agua potable

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de que ninguna autoridad municipal les responda, vecinos de El Refugio, El Molino y La Despensa, del municipio de Ahome, decidieron alzar la voz y denunciar que desde hace tiempo la Japama no les surte de agua potable correctamente.

Ayer, los inconformes sostuvieron una reunión con representantes de la paramunicipal en la que también participó personal del Módulo de Riego Mavari, a quienes no sólo les plantearon la situación, sino que hicieron que se comprometieran a mejorar el servicio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al respecto, Juan Pineda, comisario municipal de La Despensa, comentó que según la explicación que se les dio, es que en la planta potabilizadora ubicada en la zona se había colocado una bomba equivocada, lo que no permitía que fluyera el agua correctamente.

Leer más: El gran error del joven es que no se atiende a tiempo el Covid-19: especialista de Sinaloa

“Viendo la situación se nos dijo que una bomba que habían puesto había quedado mal y que lo que había que hacer era colocarla correctamente para poder que llegara el agua como tenía que llegar, instalaron mal un motor, eso fue lo que se nos dijo”.

En ese sentido, cuestionó el trabajo hecho por personal de la Japama, pues agregó que al final se trata de un servicio indispensable para los vecinos de la zona.

“De cierta manera decimos que cómo es posible que no sepan ni cómo instalar un motor, estamos hablando que se trata de un servicio importante como es el agua, tenemos mucho tiempo batallando, pero ahora esperamos que sí nos arreglen, porque esto no puede seguir así. En tiempo de frío no hay problema, incluso nos sale mucha agua, pero en tiempo de calor apenas sale en las llaves para llenar una cubeta y así poder usar el baño.”

Leer más: 90% de hogares en México, impactados en sus ingresos por Covid-19

Más acciones

Por último, dijo confiar en que a partir de estos ajustes en el motor de la planta el servicio mejore, pues de lo contrario se tomarán otras acciones.

“El módulo estará dando agua por gravedad para que la planta pueda operar, nos dijeron que era cuestión de horas para que tuviéramos el servicio que queremos, esperemos que así sea.”

La agenda pendiente de AMLO

Síguenos en