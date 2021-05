Vecinos de Infonavit Arboledas en Los Mochis no aguantan las aguas negras en las calles

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes de la colonia Infonavit Arboledas, cansados de que nadie les haga caso, decidieron alzar la voz y denunciar el grave problema de aguas negras que tienen y que la Japama no resuelve de lleno.

Se trata de un enorme charco ubicado por el bulevar Colegio Militar y la calle Girasoles, de dicho asentamiento, que ya no aguantan porque casi se mete a las casas.

“La verdad es que es un abuso el de la Japama. Nosotros ya tenemos tiempo con este problema pero al parecer no le han tomado mucha importancia. Han venido en algunas ocasiones los de la Japama, traen un carro, pero luego vuelve a estar no igual sino peor a como estaba y esto no puede seguir así”, dijo uno de los vecinos, quien decidió no decir su nombre por miedo a represalias.

Asimismo, señaló que la mayoría de las personas que viven en la zona son adultas mayores, de las cuales muchas tienen problemas de salud que con estas aguas negras regadas en la calle, se ponen peor.

Esto ya es por salud, no se trata de tener limpio nada más sino por salud; hay personas enfermas, pero parece que a los de la Japama eso no les importa porque no vienen.