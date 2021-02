Vecinos de Infonavit Macapule de Los Mochis se quejan por lentitud de trabajos de drenaje

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos del Infonavit Macapule de la ciudad de Los Mochis aseguran que desde hace más de un mes realizan trabajos de reparación de una fuga de drenaje y es hora que no terminan. Los puntos de reparación es en calle Álamo y Encino.

Desde hace varios meses, si no es que hace más de un año, tenían serios problemas de colapso de aguas negras, incluso los habitantes del sector tenían que sacarle la vuelta al enorme charco que había con tal de no embarrarse, sin decir de los malos olores que tenían que soportar todos los días.

Reclamo

“Primero la batalla era porque no venían a reparar, ahora es porque no vienen a terminar eso que hicieron; es más, no sabemos si realmente arreglaron. De por sí aquí las calles están bien chiquitas, con esas partes cerradas pues se pone más difícil transitar por la zona; lo que queremos es que vengan a cerrar y a terminar lo que están haciendo”, dijo una de las vecinas.

Cabe mencionar que de acuerdo a los vecinos, en esta zona tienen serios problemas de drenaje en varios puntos, especialmente cuando llueve.

Pidieron a la Dirección de Servicios Públicos atender el tema de alumbrado público pues algunos puntos en donde esta red falla.

El Infonavit Macapule se encuentra en la zona norte de la ciudad, los vecinos piden más atención. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Algunas veces las cuadrillas de Servicios Públicos se ven limpiando áreas verdes, aunque los vecinos consideran que deben de acudir más seguido a la colonia para mantenerla limpia. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Tienen semanas trabajando pero hasta el momento la Japama no ha concluido, los vecinos de esta zona comentan que dejaron un hoyo abierto y no saben por qué no se reparó. Foto: Libertad Montoya/ Debate