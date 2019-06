Vecinos de JJR piden la municipalización de la Sindicatura

Los Mochis.- Por considerar que tienen la infraestructura, los habitantes y la capacidad, vecinos de la Sindicatura de Juan José Ríos se dieron cita en el evento que preside AMLO a fin de pedir que avale la propuesta de municipalización de dicho asentamiento.

Cabe mencionar que desde hace varios años, algunos políticos y líderes de la comunidad han sostenido una lucha para que este trámite sea una realidad, incluso la propuesta de encuentra en el mismo Congreso del estado.

En ese sentido, Rosario Mora Gamboa, líder del movimiento M-19 (Municipio 19), consideró que existen condiciones para que la municipalización se dé, solo hace falta voluntad política de las autoridades incluido el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel y el mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Ahorita no corresponde la realidad, estamos marginados, no vivimos con dignidad pero estamos seguros de que si el gobierno Federal nos apoya, vamos a ser municipio. En la mayoría de los estados hay muchos municipios como Oaxaca que tiene como 50 entonces no vemos porque Sinaloa no puede incluir uno más”, señaló.

Integrantes del movimiento M19. El Debate

Asimismo, lanzó un comentario a los alcaldes de los municipios de Guasave, Sinaloa de Leyva y Ahome en el sentido de que dejen que la municipalización sea una realidad pues el asentamiento dejará de ser una carga para ellos.

“Cuántas veces han planteado situaciones al Presidente y las resuelve, tiene voluntad política y quisiéramos que también se impregnara en este tema. Decirles a los presidentes municipales que lo vean con buenos ojos, Juan José Ríos yo no será una carga para ellos, vamos hacer independientes”, abundó