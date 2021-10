Vecinos de La Constancia son movilizados a albergues en El Fuerte ante tormenta "Pamela"

El Fuerte.- Ante el alto nivel de agua que se tuvo en algunos puntos de la comunidad de La Constancia, El Fuerte, cerca de 17 vecinos fueron trasladados a los albergues habilitados en el asentamiento.

Así lo confirmó Luis Figueroa Gámez, coordinador de Protección Civil de El Fuerte quien especificó que estas personas fueron llevadas a uno de los albergues habilitados ahí, específicamente en la escuela secundaria José de Jesús torres Rodríguez.

De igual forma, el funcionario comentó que, hasta el momento, el resto de las comunidades están en vigilancia permanente con el propósito de salvaguardar la integridad de las personas y actuar de manera inmediata en caso de ser necesario.

Con respecto a la creciente de algunos canales y encharcamientos muy marcados en la carretera Los Mochis-El Fuerte dijo que hasta el momento no se tiene reporte de algún daño; sin embargo, pidió tener cuidado al momento de transitar por la misma.

Leer más: Ingresan a familias de Olas Altas, Ahome, al albergue del Instituto Tecnológico de Villa de Ahome

“Al momento en la carretera no hay ningún daño, se puede transitar sin ningún problema, pero hay que estar al pendiente de cualquier cosa, si es posible no salir, es mejor, no andar en la carretera por posible creciente de arroyos y canales, sólo que sea un caso urgente entonces si hay que salir”, abundó.