Vecinos de La Magisterial piden intervención del estado

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de esperar y recibir promesas sin cumplir de parte del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, vecinos de la colonia Magisterial piden la intervención del gobierno del estado.

Y es que aseguran, que será solo el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel quien podrá solucionar el problema de inundaciones que han vivido por más de 35 años.

Carlos “N” recordó que al inicio de la actual administración municipal el alcalde les prometió que realizaría un proyecto de mejora para esta zona del estado, pero al momento no han recibido ni siquiera de nuevo la visita del funcionario cuando han tenido problemas de inundaciones.

Foto:ELDEBATE

“Afortunadamente en esta ocasión no nos inundamos pero no sabemos qué va a pasar en las siguientes horas, ya estamos siempre con la zozobra de lo que va a pasar, el alcalde cuando llegó vino y dijo que nos iba a ayudar pero no vemos claro, para nosotros que no hará nada”, indicó.