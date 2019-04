Vecinos de Las Flores 3 ya no aguantan las aguas negras

Los Mochis, Sinaloa.- Los vecinos de Las Flores 3 denunciaron que ya no aguantan las aguas negras que invaden las calles de Batamote, Oceanía y Chihuahuita.

“Es un problema constante el que tenemos aquí los vecinos con el agua sucia, esto significa infección tanto para los niños como los adultos”, manifestó la señora María de los Ángeles Verdugo.

Por el mismo tenor, la señora Juana Sánchez Valenzuela manifestó que lo que piden es ya una solución definitiva, pues el problema del drenaje colapsado es un cuenta de nunca acabar.

“Es el mismo problema. Ya van varias veces que viene la Japama y arregla, pero pasan unos días y volvemos con la misma situación”, dijo.

Comentó que también ha puesto reportes a través de la aplicación Ahome cerca de ti, y la Japama había acudido, pero que últimamente han sido omisos.

“En los reportes que he puesto en la aplicación me aparece como que ya está solucionado, como si hubieran venido, pero no han venido. El último reporte lo puse el 12 de marzo y ya pasó más del mes”, comentó.

Manifestó que a la Japama no se atreven a llamar porque no tienen contratos del agua, aunque aclaró que a la Japama le pagan por el servicio del agua una cuota de 135 pesos mensuales.

“Pagamos, pero no tenemos el contrato, o sea, una cuota de 135 pesos a la Japama, pero siempre ponemos el reporte en la aplicación y vienen, pero ahora no han venido”, expuso.

Tapados. Las alcantarillas se encuentran tapadas en algunas zonas de este sector. Aquí uno de los vecinos muestra una de ellas. Foto: EL DEBATE

Llamado

Los vecinos de este asentamiento piden a las autoridades que acudan a resolver el problema, pues temen que los niños enfermen a causa de este problema porque están expuestos constantemente a las pestilentes aguas que brotan del drenaje colapsado.

Algunos de los vecinos afectados manifestaron que temen que los niños contraigan hepatitis, enfermedad que se presentó en meses pasados en estudiantes de algunas escuelas de esta ciudad.

Cabe mencionar que el pasado 14 de marzo, los habitantes de las calles Batamote, Almendra, Oceanía y Cicomora se manifestaron para pedir a las autoridades del municipio que acudieran a darle una solución definitiva al drenaje colapsado. Los vecinos mencionan que el problema se agudizó desde las lluvias del mes de septiembre del año pasado.

Asimismo, mencionaron que quizá las autoridades no acudan porque es una zona que no está urbanizada, pero dijeron que son familias que pagan por el servicio de agua, y que por lo tanto, tienen derecho a que la Japama les solucione.