Vecinos de Los Girasoles en Los Mochis, se quejan de que autoridades no voltean a verlos

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de que nadie los atienda, vecinos de la colonia Los Girasoles de la ciudad de Los Mochis decidieron alzar la voz y denunciar las condiciones en las que se encuentran.

Y es que en un recorrido por la zona se comprobó que en cada esquina existen montones de basura que, aseguran, el camión recolector no se lleva, pero no sólo eso, sino que bordos de un canal que se encuentra en la zona están siendo utilizados como basurero y hay quienes se atreven a quemar sus desperdicios y hasta animales muertos.

Ante ello, los habitantes del sector piden la intervención inmediata de la Dirección de Servicios Públicos pues aseguran que son insalubres las condiciones en las que viven.

En muchos puntos de esta colonia la gente los ha tomado como basureros clandestinos, pero no sólo eso: se atreven a quemar. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Molestia

“Esta zona aunque es una colonia, un fraccionamiento, la verdad es que vivimos en condiciones deplorables. La mayoría de las familias que viven aquí son personas que trabajan al día, pero no por eso merecemos un mal servicio en la recolección de basura; para empezar, el camión viene cuando le da la gana y cuando viene si le da la gana no se lleva toda la basura”, dijo Gerardo, vecino del lugar.

En ese sentido, comentó que esta situación ya es desesperante pues la basura que no se lleva queda en la calle sin que nadie se haga responsable y los mismos animales hacen un cochinero.

Los vecinos de Los Girasoles aseguran que ya perdieron la esperanza de que les pavimenten las calles faltantes. Foto: Libertad Montoya/ Debate

“Pero no sólo eso, sino que tenemos muchas calles que no les alcanzó para el pavimento. Nos han dicho que el municipio va a pavimentar, pero la verdad es que lo dudamos; si no se llevan las bolas de basura, menos nos van a pavimentar. Ahí tiene que cuando llueve se hace un cochinero, como si viviéramos en un ejido.”