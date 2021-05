Vecinos de Mochicahui, El Fuerte denuncian fuga de agua potable

El Fuerte, Sinaloa.- Como algo contradictorio calificaron vecinos de Mochicahui, El Fuerte, el desperdicio de agua potable que se está dando debido a una ruptura de una tubería que nadie quiere arreglar mientras las presas están vacías y las autoridades aplican multas por el mal uso del vital líquido.

Y es que habitantes de la zona del cerro aseguran que desde cerca de tres semanas tienen este grave problema y aunque lo han reportado ante la Japaf y en la oficina de la Sindicatura no se ha resuelto y son miles de litros los que se han desperdiciado.

“Nosotros cuidando el agua y vemos que corre y corre y más en la noche porque es cuando hay mucha presión y es una lástima porque ya ve que no hay agua en la presa y la verdad es que uno se siente mal de estar viendo que está corriendo el agua todo el día y toda la noche. El día que vinieron platiqué con ellos y les dije que que bueno que habían venido pero me dijeron que iban a ver que porque estaba muy abajo, pero les dije que era algo que tenían que darle solución, me metí a la casa y cuando salí ya no estaban pero siguió corriendo”, dijo Rosa Isela.

De igual forma, comentó que a simple vista el agua ya ha recorrido más de dos cuadras pero es mucha más la que se ha ido por los registros.

“Está en la otra cuadra pero el agua se está yendo por la alcantarilla, la verdad es que no le han puesto interés a esto porque es algo de primera necesidad, es contradictorio que nos digan que cuidemos el agua y ellos no hacen nada, ahora, si ellos no pueden que hablen para El Fuerte y que vengan porque cuando vienen a cortar el agua si vienen de El Fuerte, vienen en una camioneta con varias personas pero ahorita que está este problema porqué no vienen a atender esto, esa es la inconformidad porque es un problema que a todos nos afecta porque no hay agua”, señaló.

La fuga de agua se encuentra por la calle Madero hasta llegar al cerro. Foto: Debate

Mientras tanto, Martha Avila advirtió que se irán hasta donde sea necesario para que les den una respuesta haciendo hincapié en que no se ha reportado en una ocasión sino muchas veces y hasta el día de hoy, nadie les ha resuelto esta situación y el agua sigue desperdiciándose.

Los vecinos ya reportaron la fuga a la Japaf y no lo han solucionado. Foto: Debate

“Nos vamos a ir hasta donde corresponda, no sabemos exactamente a quién dirigirse uno porque no hacen caso, yo me encontré a los encargados de cobrar los que andan verificando, les expuse el problema y vinieron y rompieron pero cuando lleva otro vecino la sindicatura argumentan que no se ha reportado entonces no sé a qué están jugando la verdad, es una lástima que se esté tirando tanta agua”, enfatizó.

Cabe mencionar que esta fuga se encuentra por la calle Madero hasta llegar al cerro.