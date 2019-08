Vecinos de San Miguel exigen que se amplíe el sifón

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de ver como cada temporada de lluvias pierden gran parte de su patrimonio a causa de inundaciones, un grupo de vecinos de San Miguel Zapotitlán exigió ayer al Ayuntamiento de Ahome que amplíe el canal de desagüe de la comunidad.

No es posible que muebles, ropa, electrodomésticos y hasta unidades vehiculares queden inservibles porque el sifón es insuficiente para canalizar el agua que dejan las lluvias en todo San Miguel, acusaron ayer Leo Zepeda, Antelma Castillo, Guadalupe Velázquez y Concepción Arce, entre otros, mientras se manifestaban pacíficamente frente a lo que representa su dolor de cabeza: el canal de desagüe, por la calle Ángel Flores.

Algunos de los manifestantes, en el canal/Foto:ELDEBATE

El origen del conflicto

Aunque argumentan que el problema lo han vivido desde hace cerca de 30 años con la ampliación del carril de norte a sur de la carretera México 15, reconocen que se sintió en mayor medida cuando en la época del exalcalde Esteban Valenzuela García, en su primer periodo en el cargo, construyeron un negocio que prácticamente ahogó el sifón porque se edificó encima de este. Así, afirman, de 10 metros de ancho por 2.5 metros de alto que medía, fue reducido a solo un metro cuadrado.

Pero por si esto no fuera suficiente, señalaron, cada pavimentada de calle en San Miguel tiene un declive hacia el sifón, lo que está terminando por ahorcarlos y no descartan extremar medidas para que su queja sea atendida a la brevedad. “Esto no puede esperar”, agregó Leo Pedroza, presidente del Comité de Contraloría de San Miguel Zapotitlán. “Urge el apoyo del Ayuntamiento.

LOS DATOS

Afectación

El punto nodal del sifón está bajo el puente de la carretera Internacional México 15 y la ampliación de la calle Ángel Flores, que deja todas las casas bajo el agua.

Insuficiente

Un metro por un metro, a esta medida fue reducido el conducto del sifón, que resulta bastante reducido para que por él fluya toda el agua que dejan las lluvias.

Más noticias