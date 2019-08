Vecinos de San Miguel temen a inundaciones por Tormenta Tropical

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos de la zona conocida como El Sifón en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán se mantienen alertas con el temor de sufrir inundaciones en sus viviendas por las intensas lluvias que se han registrado desde la madrugada a consecuencia de la Tormenta Tropical Ivo.

Todavía no se ha metido el agua, pero si la lluvia continúa nos vamos a inundar, el agua en el Sifón va subiendo, no disfrutamos la lluvia por estar al pendiente de que no se meta el agua", expresó Concepción Arce.