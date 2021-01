Vecinos de Sierra Bonita en Los Mochis piden terminar pavimentación de calle

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos del fraccionamiento Sierra Bonita, en la ciudad de Los Mochis, solicitaron al municipio de Ahome terminar de pavimentar la calle Jesús González Ortega.

Y es que los habitantes de este sector aseguran que desde hace muchos años se les prometió concluir con esta obra, pero hasta el momento no se ha cumplido.

“Yo tengo viviendo aquí más de 10 años y tenían todavía más tiempo prometiendo que pavimentarían la calle y hasta el momento no lo hacen, no sé si porque el Ayuntamiento no quiere o porque no hay dinero o qué pasa. Lo mejor es que nos dijeran qué pasa, pero pues ni eso tenemos”, indicó Francisco, vecino del fraccionamiento.

Petición

Esta situación, aseguran que es molesto, especialmente cuando llueve porque al final tienen que bajar los carros al lodo pero también que los carros que se estacionan en las viviendas de la calle, pues casi obliga a los automovilistas a bajarse a la tierra.

La Sierra Bonita está en una de las principales avenidas de la ciudad, pero por las necesidades, como si estuviera relejos. Foto: Libertad Montoya/ Debate

“Además, la parte que no está pavimentada es la que pega con el parque, los niños, señoras, jóvenes que vienen pues tienen que meterse al lodo cuando llueve, por eso nosotros seguimos haciendo la petición al municipio de que nos pavimenten esta parte”, abundó.

En algunos puntos la banqueta está obstruida por ramas de árboles que podan o basura que no tiran y no se llevan, los vecinos aseguran que aunque pidan ayuda al municipio no se las dan. Foto: Libertad Montoya/ Debate

