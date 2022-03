Vecinos de Topolobampo, Ahome, piden un alto a intimidaciones por terrenos en La Curva

Los Mochis, Sinaloa.- Un grupo de personas del área denominada La Curva en el puerto de Topolobampo, Ahome, se manifiestan en la Vicefiscalía zona norte, en la ciudad de Los Mochis, para exigir que se detenga la criminalización del reclamo social, pues aseguran que los están demandado por el área penal y dicen que el tema es por la vía civil, ya que estos terrenos los compraron en su momento, pero no cuentan con ningún tipo de escrituras ni comprobantes de pago.

"Yo ahorita estoy pasando por un proceso penal, se me vinculó a proceso por una demanda que debe de ser por la vía civil. Ahorita estamos en posesión de unos terrenos por más de diez años, hubo un fraude hace muchos años con este comprador, por medio del Invies también, haz de cuenta que el Invies le vendió a un particular 523 lotes, y no hizo los que son los acuerdos y el convenio como debe de ser, este vendedor hizo también un fraude inmobiliario, a raíz de eso, esos terrenos estaban solos, nos posesiones de esos terrenos, ya tenemos muchos años en esa situación, y lo que estamos esperando es regularizar", dijo Yesenia Gálvez.

Agregó que ya se está viendo el caso con el gobierno del estado de Sinaloa, porque fue una donación que el gobierno le hizo al Invies y el Invies a su vez le vendió a un particular y el particular no cumplió con el contrato, ya que los terrenos los tenía que haber vendido con el servicio de agua y luz, cosa que no pasó.

Leer más: Paran labores en el CAM 44 en La Constancia, El Fuerte

"A nosotros nos lo vendió el particular y ahorita están confrontando a las familias con papeles que no son legales, y ya nos recibió el director de CVive y van a investigar lo que es la escritura".

Añadió que han sufrido amenazas y amedrentaciones por parte del apoderado legal del particular que reclama los terrenos, quienes utilizan la fuerza pública del municipio de Ahome.

"Ya hemos tenido atención por parte del gobierno del estado, pero no le han dado el seguimiento que se necesita, nada más escuchan y hasta ahí. Nos ha atendido también el vicefiscal, pero ahí queda. Que nos dejen de criminalizar, no somos delincuentes".

Dijo que son alrededor de 60 familias las que están pasando por la misma situación.

Leer más: Capacitan para atender quejas por estrés laboral en Sinaloa

El grupo es respaldado por la Central Unitaria de Vivienda que preside César del Pardo Escalante y Juan Soltero Sánchez.