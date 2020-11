Vecinos de Topolobampo bloquean accesos a la termoeléctrica

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, endurecieron las medidas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y desde las primeras horas de hoy mantienen bloqueados los accesos de la termoeléctrica que opera en este puerto.

Los usuarios demandan la autorización de una tarifa especial, ya que aseguran que cobros que se les aplican por el servicio de energía eléctrica son sumamente elevados, ya que reciben recibos de hasta 15 mil y 20 mil pesos durante la temporada de verano.

Advierten que realmente no es justo el trato que reciben por parte de la dependencia dederal, ya que la termoeléctrica todo el tiempo los ha estado afectando y no es posible que no reciban el beneficio de una luz más barata.

Como parte de la movilización, los usuarios bloquearon totalmente los accesos a la planta termoeléctrica Juan de Dios Batiz y advirtieron que no desistieran del movimiento hasta no encontrar una respuesta positiva sus demandas.

Desde las primeras horas de hoy bloquearon totalmente los accesos a ésta a la termoeléctrica, pues están desesperados porque no les han hecho caso en sus planteamientos.