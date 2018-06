Vecinos de Urbi Villa del Bosque se quejan de instalación de postes

Los Mochis.- Vecinos de Urbi Villa del Bosque denunciaron que de repente y sin permiso les instalaron postes de madera en la calle Paseo Nogales.

De acuerdo con la declaración de los inconformes, no saben qué empresa fue ni para qué son, pero suponen que son de una compañía de telefonía. Y es que aseguran que el fraccionamiento siempre fue estricto al no permitir que los habitantes del fraccionamiento instalarán ningún tipo de negocios ni cosas que dieran mala imagen al lugar.



Sofía Urías, una de los vecinos inconformes, manifestó: “Cuando se nos vendió aquí nos pusieron muchas reglas, y ahora no sabemos quién es el encargado de esto, y sea de la compañía que sea, tiene que ser subterráneo porque nos pusieron muchas reglas, dijeron que no querían talleres, tiendas, ningún letrero; simplemente para la construcción de las protecciones de las ventanas nos dieron los diseños para que todas fueran igual, no es posible que ahora resulten con esto”, manifestó.

Asimismo, Pedro Mario Zavala, otro de los afectados, mencionó: “La inconformidad de nosotros es que este es un sector que no tiene cableado aéreo.

Todo el cableado es subterráneo, y no estamos de acuerdo con la instalación de estos postes”, dijo. Los vecinos sostuvieron tajantemente que todo cableado deberá ir subterráneo.