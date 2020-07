Vecinos de Vinaterías, El Fuerte piden drenaje por cuestión de salud

El Fuerte, Sinaloa.- Cansados de vivir en medio de un foco de infección, vecinos de Vinaterías, perteneciente al municipio de El Fuerte, exigieron a las autoridades la construcción de la red de drenaje sanitario.

Y que los habitantes de dicha comunidad señalaron que desde hace muchos años se tiene la petición de esta obra; sin embargo, al día de hoy no les han cumplido.

Reclamo

Francisco Valenzuela comentó que en una ocasión se les dijo sobre la intención de llevar a cabo esta obra, pero ya nunca supieron qué pasó.

“Una vez, hace algunos años dijeron que estaban haciendo un proyecto, que querían meter el drenaje, pero ya no supimos qué pasó, no sabemos si no hubo dinero, sí si hubo y se lo gastaron en otra cosa. No sabemos nada, más bien lo único que sabemos es que a la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal no le ha importado mejorar esta situación aquí en esta comunidad.”

Y es que señaló que a falta de drenaje, tienen que tener casi todas las casas fosas sépticas, que provocan serios problemas de salud y es que en muchas casas por la cuestión del nivel del agua en el suelo, estos aditamentos se llenan rápido y generan contaminación.

“Casi todas las casas tienen fosas, pero hay otras que ni a eso llegan, tienen letrinas. Eso está peor. Creo que las autoridades se deberían preocupar un poco más por esta situación, más ahora como están las cosas con el coronavirus. Qué no dicen que debe haber salud, sanidad y no sé qué tanta cosa, pues que el gobierno comience con hacernos esta obra del drenaje; no es un capricho, es una necesidad”, abundó.

Preocupación

Por su parte, María de los Ángeles Rivera señaló que muchos vecinos se han enfermado por la falta de drenaje y es que dijo que las fosas se les llenan y las aguas negras les salen por los baños o incluso hay casos en donde se desborda, dejando un cochinero por el patio.

Yo creo que sí deberían poner un poquito más de empeño en esto, esta obra es muy necesaria así como el que mejoren el servicio de agua.”

No tienen agua

Como si el servicio que dan fuera excelente y sin ningún problema, trabajadores de la Japaf no les falla ni un mes para cobrar por el servicio de agua en la comunidad de Vinaterías, perteneciente al municipio de El Fuerte. Así lo denunciaron algunos vecinos quienes arremetieron en contra de la Junta y es que aseguran que el agua que sale de las llave no los deja ni bañarse como Dios manda en la regadera, es decir, tienen que andar llenando cubetas.

Vecinos de esta comunidad aseguran que para cobrar los trabajadores de la Japaf son muy buenos. Foto: EL DEBATE

Ricardo, vecino de dicho asentamiento, pidió a las autoridades fortenses mejorar el servicio pues dijo que para eso paga al final de cuentas todos los recibos.

La comunidad de Vinaterías relativamente es de gran número de habitantes, muchos aseguran que por años han esperado obras para mejorar. Foto: EL DEBATE

“Abra la manguera nada más para que vea como sale el agua, es un chorrito, no alcanza a salir en la regadera, a veces ni en el lavaplatos. Tenemos que andar llenando cubetas para todo, es una lata, ah pero eso sí, son muy buenos para cobrar, todos los meses vienen y si uno no les paga porque no tiene hasta se enojan, sin groseros”, sostuvo.

Habitantes de esta comunidad denunciaron que el servicio de alumbrado público también es malo, piden al Ayuntamiento de El Fuerte que les pongan las lámparas faltantes. Foto: EL DEBATE

Insoportables moscos

De igual forma, señaló que por la tardes y las noches no soportan los moscos aunque comentó que hace como dos meses fueron a fumigar, asegura que no es suficiente porque estos animales están casi insoportables. “N’ombre, no podemos ni estar afuera de los moscos, se vuelve loco uno.”

Muchas partes de esta comunidad se encuentra llena de monte, solares baldíos que se convirtieron en basureros por parte de los mismos vecinos como es el caso del barrio del bulevar. Foto: EL DEBATE

