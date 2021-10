Vecinos de Vinaterías toman la carretera Los Mochis- El Fuerte por falta de agua

El Fuerte, Sinaloa.- Cansados de no tener ninguna respuesta por parte de las autoridades de El Fuerte, vecinos de Vinaterías decidieron este sábado bloquear la carretera.

Con cartulinas en mano y troncos colocados en el asfalto para impedir el paso de las unidades, los fortenses reclamaron al gobierno municipal el no dotarlos de agua desde hace más de dos meses.

“Tenemos como dos meses sin agua, en otras localidades también les han cortado el agua pero les mandan plantas y a nosotros nada, nos ignoran y queremos que nos hagan atención porque no se nos hace justo, es un derecho porque nosotros pagamos, no pedimos algo imposible ni que nos están regalando, se está pagando por el servicio y creemos que es algo justo, queremos apoyo. En Camajoa les cortaron la luz y les mandaron una planta, en Constancia igual y en Mochicahui y a nosotros nada”, indicó una de las manifestantes.

Asimismo, señaló que en esta demanda de servicio han sido ignorados completamente por las autoridades pero afirmó que los recibos no les han dejado de llegar por lo que advirtieron que no liberarán la ría en tanto no se presente en el lugar alguna autoridades y no solo eso, sino que traiga una solución inmediata.

“Aquí tenemos una planta pero no hay planta de energía, antes nos surtíamos de Camajoa. Hay gente que le llega agua en la madrugada pero habemos otras que no nos llega, yo por ejemplo, vivo cerca del canal y no me llega el agua, acarreamos del canal y está sucia pero no es justo, tenemos niños y hay adultos que no pueden acarrear, es un servicio que se está pagando y le decimos al que entrega los recibos que no tienen vergüenza por cobrar un servicio que no hay y dice que es su trabajo y lo entendemos, pero él debe de hacer llegar lo que está pasando aquí”.

Cabe recordar que hace algunas semanas, la Comisión Federal de Electricidad decidió cortar el servicio de energía al menos cinco plantas potabilizadoras; esto, ante la deuda de cerca 14 millones de pesos que la Japaf mantiene con ellos.

Leer más: Anuncia Gildardo Leyva propuesta para la Secretaría del Ayuntamiento de El Fuerte

Y aunque se ha tratado de hacer un convenio con la paraestatal, éstos se han negado pero el pasado sábado, el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció que daría al municipio tres millones de pesos para que se completara 8 millones de pesos y la CFE pudiera aceptarlo a cuenta de la deuda; sin embargo, hasta el momento, esto no ha sucedido.