Vecinos de la Scally piden  solución de fondo en socavón

Los Mochis, Sinaloa.- Solución de fondo y no “mejoralitos” piden los vecinos del sector Scally para el socavón ubicado en Río Fuerte y Rodolfo T. Loaiza.

Después de tres días de haberse manifestado los vecinos para que las autoridades dieran solución al peligroso socavón, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) empezó con los trabajos provisionales el día jueves para evitar una tragedia.

Los habitantes del sector se mostraron agradecidos con la acción, pues dijeron que con esto ya no tendrán que estar soportando los fuertes olores a drenaje y lo mejor de todo es que se evitarán accidentes, pues todos los días vivían con este temor. No obstante, piden que a este problema se le dé una solución de fondo, pues de no ser así, en cualquier momento se volverá a hacer el socavón.

“Qué bueno que ya están arreglando el socavón, aunque no lo están haciendo bien, solo al bravazo. Se requiere que el trabajo sea de fondo, eso es lo que nos interesa a nosotros. Pero qué bueno que taparon el hoyo porque era un peligro, temíamos que cayera ahí un camión. A la tienda teníamos que ir con tapabocas porque era una peste, temíamos enfermarnos”, comentó la señora Hilda Orozco Torres.

Añadió que por ello hicieron la protesta el pasado 9 de septiembre, pues ya eran más de 5 meses con el problema del socavón.

Que quede terminado

“Está bien que lo hayan hecho para prevenir accidentes, pero claro que estamos esperando a que lo arreglen bien para que ya no se vuelva a presentar ese socavón, queremos que quede bien terminado porque si sigue lloviendo, no deja de ser un riesgo porque es muy transitado este bulevar”, expuso la vecina Miroslava Rivera.

Por el mismo tenor la señora Apolonia Cuen mencionó que deben solucionar el problema completamente, pues todo el tramo en esa parte del Río Fuerte se encuentra dañada. “Por la Madero y aquí cerquita por el Jiquilpan también hay otro hundimiento. Está bien que lo estén haciendo provisional porque está muy peligroso y más cuando llueve y se inunda”.

Caritina Atondo, también vecina de la Scally, dijo que agradecen que las autoridades hayan tapado de manera provisional el socavón. “Pero si las cosas vuelven a pasar es porque el gobierno no hace bien su trabajo. Si lo hicieran bien, nada de estas cosas pasarían”.

Vecinos de la colonia Scally se manifiestan por socavón

El pasado 9 de septiembre, vecinos del fraccionamiento Scally se manifestaron para exigir a las autoridades que arreglaran lo más pronto posible el gran socavón ubicado en Río Fuerte y R. T. Loaiza, para evitar una tragedia, como el caso del niño que cayó en un socavón en Los Mochis y la joven que se fue por una alcantarilla en Culiacán.