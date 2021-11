Vecinos de la colonia Alejandro Peña de Los Mochis viven entre aguas negras

Los Mochis, Sinaloa.- Desde hace más de siete meses vecinos de la colonia Alejandro Peña de la ciudad de Los Mochis viven prácticamente entre aguas negras y es que al parecer la línea principal del drenaje ubicada en el bulevar Bienestar ya cumplió su vida útil.

De acuerdo a Carmina de la Vega, habitante del sector, dice que desde la pasada administración denunció esta situación en muchas ocasiones pero nunca le resolvieron hasta que con su dinero pagó para que revisaran su línea y como respuesta tuvo que no se podía desazolvar momentáneamente.

"Tenemos gravísimos problemas en este bulevar Bienestar, estamos totalmente colapsados, tengo dos meses haciendo mis necesidades fisiológicas en cubetas, bloqueé ni registro de salida porque toda el agua sucia se me mete, hasta 30 cubetas saco del baño, tengo mi piel toda dañada por el color y los desinfectantes que pongo. Este problema es general y lo más grave está por Bienestar en Robalera y Glorias, el tubo de la calle lo metieron en 1973, casi 48 años, por lo tanto tanto existe ese tubo", indicó.

En ese sentido, señaló que esa agua se está filtrando a su casa y temen que esto genere un colapso de sus viviendas por lo que este jueves pidieron la intervención de las autoridades, especialmente del alcalde Gerardo Vargas Landeros para que de solución a este problema.

"Vamos a tener muerte de sapo como se dice porque no nos atendieron, la administración pasada nos trajeron de dependencia a dependencia, fueron siete meses dando vueltas y vueltas, con decirte que venía el carro vactor y no traía ni para abrir la alcantarilla, tenía que conseguir yo con los vecinos, hasta que me dijeron que el problema estaba en el tubo de la calle, pegué carísimo por cierto para que me desazolvaran y lo mismo me dijeron, que no tenía caso que siguiera pagando porque el problema era muy grande".

Desde hace más de 7 meses los vecinos de la colonia Alejandro Peña viven con el problema del drenaje. Foto: Debate

Ante esta solicitud, el alcalde Gerardo Vargas Landeros mostró su preocupación comprometiéndose a revisar esta situación para darles pronta respuesta.

"Ya tenemos detectados los puntos, este la verdad no lo tenía detectado y solo hay que ver la desesperación de la gente y como dice ella, es de las más jóvenes, son personas mayores y creo que esta es una obras más que prioritaria, lo vamos a atender".