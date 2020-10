Vecinos de la colonia Las Huertas de Los Mochis piden un poco más de atención

Los Mochis, Sinaloa.- Desesperados, vecinos de la colonia Las Huertas de la ciudad de Los Mochis piden la intervención de las autoridades municipales, más que nada un poco de atención, pues aseguran que son uno de los sectores más olvidados por el alcalde de Ahome, Billy Chapman.

Y es que en este asentamiento, aunque está en un lugar con mucha movilidad, la realidad es que viven en condiciones deplorables; hay algunas calles que están pavimentadas sólo la mitad, generando molestia entre los vecinos, sobre todo, cuando llueve porque aseguran que andan como si vivieran en un ejido, entre el lodo sin poder caminar y con los carros llenos de cochinero.

No aguantan

“Es una lástima que no nos tengan pavimentada esta calle porque esta colonia está en un muy buen lugar. Estamos en el Pedro Anaya, se supone que es uno de los bulevares más transitados, pero de todas maneras ni nos hacen caso. Nosotros sabemos que tenemos que pagar y no nos importa, pero no vienen ni a ver el problema, menos a resolverlo”, denunció Rodrigo, habitante del sector.

Asimismo, denunciaron que en muchos puntos de la colonia existen problemas de fugas de agua que la Japama no atiende y es que aseguran que por más que llaman para hacer los reportes, nunca mandan las cuadrillas a arreglar, por lo que los vecinos han decidido mejor no denunciar pues afirman que de todas maneras nadie les hace caso.

Es muchas de las calles de esta colonia existen problemas de fuga de agua y drenajes colapsados, los vecinos dicen que la Japama no los atiende. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Por último, señalaron que es necesario que también les ayuden con la poda de árboles y es que muchos se encuentran obstruyendo los cables de la energía eléctrica, lo cual podría generar un grave problema de cortocircuito.