Vecinos de la colonia Tepeca en Los Mochis, cansados de estar en el abandono

Los Mochis, Sinaloa.- Con la esperanza de ser escuchados, vecinos de la colonia Tepeca de la ciudad de Los Mochis denunciaron que desde hace tiempo, el gobierno municipal los tiene en completo abandono.

Y es que reclamaron que a pesar de que se han hecho muchas solicitudes públicas y por escrito, el gobierno municipal que encabeza Billy Chapman no ha querido resolver el problema de la falta de pavimentación, pues la mayoría de las calles de este asentamiento no cuentan con esta obra.

Pero no sólo eso, sino que en muchas partes de esta colonia hay solares sin construcción pero llenos de maleza que se convirtieron en basureros clandestinos y hasta en criaderos de diversos animales, generando molestia entre los habitantes del sector.

Reclamos al alcalde

“Nosotros lo hemos dicho muchas veces: no es la primera vez que vienen a ver cómo está la colonia, y cada vez que vienen no está igual, está peor porque nomás el gobierno, el Ayuntamiento, no hace nada aunque se lo pidamos, eso nos tiene desesperados porque nosotros queremos que las cosas aquí mejoren, queremos una colonia bonita”, dijo Patricia Contreras, habitante de la Tepeca.

En ese sentido, la denunciante señaló que ya se cansaron de hacer solicitudes, especialmente para que se les resuelva el problema de la recolección de basura y la falta de pavimento.

La mayoría de las calles de la Tepeca no cuentan con pavimento, los vecinos piden que se realicen estas obras. Foto: EL DEBATE

“Aquí es un problema con la basura, el camión pasa cuando se le da la gana, teníamos un día, luego nos cambiaron. Pero lo más enfadoso para nosotros es transitar por estas calles que no tienen pavimentación, es un cochinero el que hay y se hace”, apuntó.

Muchos de los solares baldíos ubicados en esta colonia y como suceden en otras zonas, se convirtieron en basureros clandestinos, exigen que autoridades de Salud revisen el tema pues existe temor. Foto: EL DEBATE