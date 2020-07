Vecinos del Centro Plaza, Los Mochis, no permitirán despojo de zonas verdes

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la sospecha de que autoridades del municipio de Ahome intentan vender a particulares las áreas verdes de su sector, vecinos del fraccionamiento Centro Plaza anunciaron que por ningún motivo permitirán que los despojen de estas áreas de terreno.

Selene García, presidente del comité de colonos del fraccionamiento, indicó que se trata de 3 áreas verdes que estaban totalmente abandonadas y durante más de 20 años han venido cuidando y hasta invirtiéndoles recursos, ya que las arborizaron, les metieron sistema de riego y le han dedicado mucho tiempo y esfuerzo porque los mismos vecinos han aportado también su mano de obra.

Anunció que la posición que asumirán para la defensa de los terrenos será firme porque no permitirán que de la noche a la mañana alguien venga y los despoje de lo que por justicia les pertenece.

Explicó que las sospechas de que las autoridades municipales les quieren vender los terrenos se hicieron más fuertes durante los últimos días, pues han visto en las áreas verdes que viene gente en camionetas y toma fotos. Indicó que esto los llevó a indagar y se enteraron que efectivamente si se está tratando de hacer una operación con sus terrenos, pero como resultado de una cesión que injustamente pretende hacer el Ayuntamiento a un particular por unos terrenos que le afectaron en otro fraccionamiento de la ciudad, según se pudo corroborar en un acta de cabildo del 2018.

Selene García dejó en claro que los vecinos no permitirán que se concrete este despojo, porque finalmente eso es lo que es, ya que le quieren pagar con sus terrenos y eso no lo permitirán. “Aunque este ese acuerdo de cabildo no vamos a permitir que se nos despoje de esta área y de ser necesario emprenderemos todos los medios posibles para defendernos".

