Vecinos del Nuevo Horizonte, en Los Mochis, piden alumbrado público

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de la inseguridad que impera en el lugar, y que se ha visto incrementada en los últimos días, vecinos del fraccionamiento Nuevo Horizonte se reunieron la tarde de este lunes para solicitar a las autoridades pertinentes que coloquen alumbrado público y se realice la limpieza de solares baldíos, los cuales se encuentran repletos de maleza.

A las afueras de conocida tienda de autoservicios, ubicada a un costado de un enorme predio baldío que está completamente enmontado, los vecinos señalaron que ya se encuentran hartos de tanta inseguridad, indicaron que es “desgastante estarnos cuidando todo el tiempo, donde no podemos caminar tranquilos”, al referirse a la zona enmontada que, indican, es utilizada por los delincuentes para esconderse luego de que hacer sus fechorías, ya que por las noches la visibilidad es escasa y la maleza está demasiado crecida, lo que dificulta que puedan ser localizados.

Incluso, personal femenino que labora en la tienda de autoservicio se encuentra temeroso, ya que al terminar su jornada necesitan cruzar el monte y solo hay dos caminos por dónde es posible hacerlo, los cuales están en la completa penumbra.

“Por los dos lados no hay alumbrado, no hay seguridad, no hay nada... anoche, todavía, mi compañera se fue por acá y le dieron un susto; se dio cuenta y rápidamente se esquivó por otra cuadra”, narró una de las trabajadoras en relación a los riesgos que corren cada noche luego de salir de trabajar.

Reunión de vecinos del Nuevo Horizonte. El Debate

Además, señalaron que los robos violentos han aumentado y no solamente durante la noche, sino que también en el día se presentan con mayor frecuencia.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal que patrullar la zona señalaron que es importante que acudan a interponer la denuncia pertinente en caso de ser víctimas de algún robo, ya que hay ocasiones en que han detenido a los presuntos culpables, pero al no tener ninguna denuncia, de inmediato quedan en libertad.