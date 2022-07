Vecinos del Nuevo San Miguel, Ahome, denuncian cortes de agua indebido

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos del Nuevo San Miguel llegaron hasta Palacio Municipal de Ahome en busca de reunirse con el alcalde Gerardo Vargas Landeros a fin de pedirle la reconexión inmediata de su servicio de agua potable.

Asunción Salas Ramírez, integrante del Comité Ciudadano Independiente, comentó que al menos 50 familias del barrio Los Arroyitos y partes altas desde hace más de 3 años no cuentan con el servicio, es decir, se les surte a través de pipas, sin embargo, la facturación siguió su curso y ahora les han llegado recibos de entre 13 a 15 mil pesos.

“Tenemos 15 días más o menos que cortaron la poquita agua que nos salía, esos cortes los realizaron por las supuestas deudas que tenemos pero no es así porque no hemos tenido ni el servicio, tenemos más de 3 años batallando, por eso ni las autoridades mandan recibos, eso creemos porque no teníamos agua pero no lo pararon, los siguieron acumulando y de repente llegan recibos de hasta 15 mil pesos”, indicó.

En ese sentido, dijo que surgió la necesidad de buscar de manera directa al alcalde Gerardo Vargas Landeros a fin de buscar una solución recalcando que los habitantes de esta comunidad no cuentan con el recurso para cubrir tales deudas que la Japama les aplicó.

“Estamos aquí, nos hemos brincado a la Japama, estamos aquí buscando al alcalde municipal a quien apoyamos porque creímos en su palabra, que estaría con los de abajo pero no ha sido así. Exigimos la reconexión de las tomas, hay como 50 y es la gente mas amolada que no pudo ni abonar, algunos si hicieron el esfuerzo, vendieron hasta motos, hicieron lo que pudieron para poder dar la parte que le pedían”, señaló.

Asimismo, comentó que el sentir de estas familias es de molestia y desespero pues en definitiva no tienen dinero para cubrir tales deudas recalcando que no siquiera han tenido el servicio como se debe.

Por último, advirtió que de no tener una respuesta favorable de parte de las autoridades, en este caso del alcalde ahomense, habrán de tomar otro tipo de acciones.

“Lo que queremos pedir es su intervención para que reconecten el agua, somos un comité representativo, hablamos del sector Los Arroyitos, ojalá llevemos buenas respuesta porque si no es así tendremos que tomar otras acciones”, enfatizó.