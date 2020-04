Vecinos del Urbi Villa del Rey, Los Mochis denuncian carencia en los servicios 

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de formar parte de la mancha urbana, la realidad es que muchos fraccionamientos y colonias se encuentra en un deterioro.

El fraccionamiento Urbi Villa del Rey, al sur de la ciudad, luce en completo abandono de las autoridades municipales.

Sobre esto, Karina Martínez, habitante del sector, denunció que desde hace tiempo que solicitó al área de parques y jardines que mejoraran los parques que se encuentran en dicho asentamiento, pero desafortunadamente no han tenido respuesta.

“Este fraccionamiento no es tan viejo, los que vivimos en él somos familias relativamente jóvenes, con niños chiquitos por eso; un grupo de vecinos pedimos a Servicios Públicos que no arreglaran uno de los parques, pero no hemos tenido respuesta, no sé qué están esperando”, indicó.

Por su parte, Francisco Castro dijo que no sólo el parque es el problema, sino también los servicios básicos, que están en completo deterioro.

“Nosotros batallamos mucho con el drenaje. Siempre tenemos problemas, además de que no pasa la basura muy seguido y el alumbrado falla bastante; hay calles en donde ni siquiera hay lámparas, y mire que se han denunciado mucho”, indicó.

También te puede interesar:

Garantizan abasto de mariscos en Ahome en Semana Santa

Expendios irán cerrando conforme se les vaya terminando la cerveza: Alcoholes

Soriana Independencia en Los Mochis restringe acceso a clientes