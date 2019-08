Vecinos del ejido Mochis se manifiestan en Cabildo

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que la estación de gas fue clausurada a finales del mes de julio, la realidad es que los empresarios reactivaron los trabajos de construcción y generaron un sentir de molestia e inconformidad entre los vecino del ejido Mochis.

Así lo dejaron sentir este jueves, cuando un grupo de habitantes del asentamiento se dieron cita durante la sesión de Cabildo realizada este jueves, donde le exigieron al alcalde tomar cartas en el asunto y detener de una vez por todas la edificación de este proyecto.

Reclamo

Juan Francisco Hernández, a nombre de los vecinos, sostuvo que se encuentran preocupados por la situación pues además de que los empresarios violaron los sellos de clausura del municipio, estos insisten en colocar la estación a escasos metros de las viviendas, lo que, sostuvo, es una bomba tiempo que bajo ninguna circunstancia quieren.

“Como padre de familia y avecindado de la comunidad estamos muy preocupados los que vivimos alrededor de esta empresa gasera que pretende instalar. Cabe mencionar que sin tener permiso de construcción violentaron los reglamentos y comenzaron a construir esta planta, teniendo una casa de por medio con una persona enferma. No sé cómo le hicieron, con mañas me imagino”.

En ese sentido, comentó que una persona cercana a esta estación ha realizado un censo entre los vecinos a fin de que le firmen la anuencia y esto será a cambio de dotarlos de gas por un año.

“Esta anuencia se la pide a personas que viven del otro lado del ejido, y el reglamento dice que deben ser 150 metros de las personas que se creen perjudicadas, como cerca de 60 personas, y ellos traen 27 firmas pero no son de ahí”.

Postura del municipio

Marco Vinicio Contreras Bringas, director de Inspección y Normatividad, confirmó que de manera personal ya tiene la denuncia de los vecinos y se dijo sorprendido de que los empresarios hayan violentado los sellos.

“Nosotros clausuramos, supimos que se cayeron los sellos una vez y los volvimos a poner, en ese tema tiene que proceder el tribunal de barandilla. Si vemos gente trabajando, hacemos el llamado a Seguridad Pública; la gasera como tal no está funcionando y mientras no tenga los permisos no va a funcionar”.

Solángel Sedano Fierro, directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, comentó que desde su dependencia no se ha otorgado ningún permiso.

“Nosotros nos hemos limitado a lo que son los reglamentos vigentes y no hemos otorgado ningún permiso; lo que refiere a mi área son los permisos los cuales no se han otorgado”.