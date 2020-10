Vecinos del poblado Luis Echeverría, Ahome, se plantan en la Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de que no les hagan caso, un grupo de vecinos del poblado Luis Echeverría del municipio de Ahome se plantaron en la Japama en demanda de que les brinden una solución definitiva al grave problema de desabasto de agua que enfrentan.

Y es que las fallas en el suministro del vital elemento las parecen ya desde hace más de 30 días y por más planteamientos que han hecho para que el servicio se le restaure, a la fecha no han tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades de la paramunicipal de Ahome.

Los vecinos manifiestan que ya están sumamente desesperados, porque los días siguen pasando y siguen sin obtener una respuesta concreta para la restauración de este importante servicio.

El grupo de vecinos advirtió que no se moverán del lugar hasta no ser atendidos por el gerente de la Japama, quién inicialmente se había comprometido a brindarles una solución, pero todo fue un engaño porque el servicio del agua potable no se restableció.

Los habitantes de Luis Echeverría ya cumplieron un mes sin agua. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

La señora Melisa señaló que la situación que enfrentan es sumamente angustiante porque desde hace un mes no tienen una sola gota de agua y por más que han buscado una solución, primero, con el encargado del sistema, después con la secretaria de la Japama y con el gerente, siguen sin encontrar una solución a este grave problema.

Los retamos a ellos a que estén un mes sin agua a ver si van a poder vivir".

Los afectados exigen a las autoridades de Japama solucionar el problema de falta de agua en su comunidad. Foto: Libertad Montoya/ EL DEBATE

Los vecinos advierten que no sean moverán del lugar hasta no ser atendidos por el gerente, incluso amenazan con emprender medidas más drásticas en caso de que no se les brinde una solución.