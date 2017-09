Vecinos del sector oriente denuncian retraso de PASA

La basura queda tirada en la calle al no pasar el carro de Promotora Ambiental. (Foto: EL DEBATE)

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos del sector oriente de la ciudad de Los Mochis denunciaron que desde hace algunas semanas el servicio que brinda la empresa recolectora de basura no es la adecuada, pues tardan incluso hasta 8 días en pasar.

Tal es el caso del fraccionamiento Canteras 3, en donde la ruta estaba programada para este sábado; sin embargo, el carro de PASA simplemente no acudió al lugar, ocasionando un serio problema de contaminación.

DENUNCIA PÚBLICA

María de los Ángeles Fausto declaró que los vecinos sacaron la basura esperando que pasaran por ella, pero esto no sucedió y los animales rompieron las bolsas, regando los desperdicios por toda la calle.

“Según la ruta pasa el sábado, es domingo y no pasó y no tiene otra vuelta hasta el martes; quiere decir que la basura aquí va a quedar en la calle hasta que vengan el martes, si es que pasan también”, señaló.

Los fraccionamientos de Los Ángeles, Santa Luz, Las Canteras 1 y 2 y Las Flores sufren del mismo problema.

“Ya tienen rato dando el mal servicio y los que sufrimos somos nosotros porque sacamos la basura pensando que van a pasar por ella, pero no lo hacen”.

6 asentamientos al menos son los que sufren de la falta de servicio de parte de PASA. (Foto: EL DEBATE)

PETICIONES

Por su parte, Francisco Mejía, vecino de Santa Luz, denunció que en repetidas ocasiones se han hecho las denuncias pero hasta el momento esta situación no se ha regularizado.

“Nos hemos quejado mucho, este sector tiene muchas callecitas que son como privadas, no sé si sea por eso que no pasa el carro, pero eso no debe ser impedimento para que hagan su trabajo y se lleven las bolsas que uno saca”.

Asimismo, pidió a las autoridades tomen cartas en el asunto, pues no sólo es un problema visual sino de contaminación, pues abona a la creación de moscos y demás plagas.

“Hay muchos moscos, no recogen la basura y se engusanan, se llenan de moscas y luego no las aguantamos”, abundó.

Aunado a esto, algunos vecinos, quienes se negaron a brindar su nombre, aseguran que los trabajadores de PASA piden apoyo económico, y de negárseles, condicionan el servicio.

