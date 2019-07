Vecinos se mantienen firmes contra gasera

Los Mochis.- Muy firmes en su postura se mostraron los vecinos del ejido Mochis contra la gasera que se está instalando en bulevar Manuel Quintero y 25 de mayo.

Expusieron que el próximo domingo se realizará un consenso en el salón de asambleas entre los ejidatarios, quienes decidirán si permiten o no dicha instalación.

Sin embargo, los vecinos no están de acuerdo en que solo participen ejidatarios, pues dicen que todos son afectados, y quieren tener voz y voto en la reunión.

“El comisariado ejidal no nos quiere dar voz ni voto. Nos están diciendo que hasta un policía van a poner el día de la reunión para no dejarnos entrar. Tenemos los mismos derechos como habitantes del ejido, no nomás porque no tengamos un pedazo de tierra”, manifestó la vecina Reyna Zulema Medina.

El Debate

Asimismo, la señora Concepción de la Luz López Armenta comentó que la gasera no cubre las normas necesarias para que se instale en este lugar.

La queremos fuera, a una distancia favorable”, dijo.

Aseguran que la gasera es una bomba de tiempo por su cercanía con una gasolinera y no la quieren dentro del ejido. Cabe mencionar que esta fue clausurada por el municipio y los trabajos se encuentran detenidos.