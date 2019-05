Vecinos se oponen a gasera en el ejido Mochis y la clausuran

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos del ejido Mochis se oponen a la instalación de una gasera en un predio muy cercano a sus viviendas, en el ejido Mochis.

Aseguran que pretenden ubicarla en la primera manzana de la comunidad sobre la carretera Los Mochis-Ahome, situación que consideran irregular porque la normativa indica que este tipo de establecimientos deben construirse a una distancia mínima de 300 metros de la zona poblada.

“Pretenden instalar una gasera en medio de las casas. El ejido no ha dado permiso pero siguen trabajando. Reunimos firmas, fuimos al palacio municipal con Solángel Sedano Fierro, directora de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, y nos dijo que no pueden instalar una gasera en una zona habitacional. Nos firmó de recibido el documento”, expresó Alba Luz Cota Ruiz.

Personal de Inspección y Normatividad. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Inconformidad

Denuncian que iniciaron su construcción hace más de un mes sin la anuencia de los habitantes, por lo que exponen su inconformidad. “No se cumplen con las normas establecidas. Una gasera debe estar a 300 metros de la comunidad. No hay estudios de impacto ambiental, la están instalando pegada a las casas; hay gente que por su comodidad está de acuerdo con su instalación, pero no saben el riesgo que representa”, refirió Juan Francisco Hernández Montenegro.

Señalan que la mayoría de los habitantes del ejido está en desacuerdo. “No estoy de acuerdo, considero que será muy peligroso tener esta gasera aquí tan cerca, una bomba de tiempo. No podríamos dormir tranquilos porque estamos muy cerca de este negocio que piensan poner”, indicó Silvia Olguín Guillén.

Manifiestan que no es la primera vez que este tipo de empresas intenta ubicar sus establecimientos en el ejido. “La quieren poner a dos metros de los domicilios. No estamos de acuerdo con el proceder de esta empresa. Hace años vino otra gasera a juntar firmas para instalarse en el ejido y algunos accedimos porque nos dijeron que la pondrían en otro lugar, alejado de nuestros domicilios”, destacó Conrado Lugo Flores.

Colocan sellos de clausura en la gasera. Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Ejido no da permiso

Carlos Álvarez Barreras, comisariado del ejido Mochis, destacó que la empresa Sonigas inició los trabajados de instalación sin el consentimiento del ejido, incurriendo en una falta. “Antes de iniciar con la instalación debieron solicitar la anuencia del ejido, y no lo hicieron. Vinieron los empresarios pidiendo una oportunidad de trabajar, considerando la obra como una fuente de trabajo, pero no midieron las consecuencias. Los ejidatarios no estamos de acuerdo, hay una coordinación entre la síndica, el comisariado ejidal y el presidente municipal de clausurar la obra; por lo tanto, decimos un no rotundo a esa empresa”, dijo.

Obra clausurada

Personal de la Dirección de Inspección y Normatividad llegó ayer al lugar a colocar los sellos de clausura para detener la obra.