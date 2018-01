Vecinos se oponen a la creación de la Casa Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Vecinos de la colonia Infonavit Macapule, con apoyo de adherentes del Partido Independiente de Sinaloa (PAIS), se manifestaron ayer fuera de lo que será la Casa Ahome.

Los colonos aseguraron que ellos pagaban los servicios del inmueble, por lo que las autoridades municipales “cometen una violación a sus derechos al expropiar el edificio”, según las declaraciones de Martha Beatriz Guerrero.

La manifestante comentó que el Ayuntamiento hizo un despojo.

“Vino a violar nuestros derechos como ciudadanos y como colonos. El lugar deberían haber notificado, no fue con un actuario, eso es ilegal lo que él hizo, fue un despojo”, relató.

Afectaciones

Igualmente, la afectada comentó que al interior de la edificación había cosas de valor, como aparatos de sonido y otros dispositivos.

“Se estaba prestando el inmueble y se estaba habilitando por dentro, ya teníamos más de 50 mil pesos invertidos en este lugar, pero por dentro, que era la parte más importante, se sanitizó de una manera particular”.

Posesión

Guerrero aseguró que los habitantes tienen más el derecho que el presidente municipal Álvaro Ruelas para el uso de la instalación.

“Estamos contestando su edicto, en el cual estamos demostrando que nosotros tenemos más el derecho que él. Él, de hecho, no tiene nada que hacer aquí, creo que su presupuesto lo debería haber puesto en otro lote cercano al Hospital General”.

El lugar será casa para familiares de los enfermos internados en el Hospital General.

VERSUS

¿EXISTE UN TRASFONDO POLÍTICO EN EL ASUNTO DE LA CASA AHOME?

Álvaro Ruelas Echave, alcalde de Ahome. Foto: EL DEBATE

“Sí, ese tema se debe al año electoral 2018”

“Es el 2018, es todo lo que les voy a decir. No voy a generar en aquellos que están queriendo hacer algo incorrecto, ni siquiera con mi respuesta, absolutamente nada. Mi respuesta, como te digo, a ese tema, es el 2018. Ese tema se lo encargué al secretario del Ayuntamiento Juan Garibaldi, les pido que lo vean con él. No voy a aclarar, es un tema que tiene que ver más con el 2018. Les comenté que no voy a declarar más. La voluntad y la generosidad de los ahomenses es más grande que la mezquindad de una persona”.

Antonio Elenes, presidente Partido Independiente. Foto: EL DEBATE

“Los vecinos nos buscaron a nosotros”

“Llevamos el caso desde el inicio. Los vecinos nos buscaron porque escucharon de nuestras actividades. Convoqué aquí para que la sociedad se entere acerca de este problema, de esta expropiación, dice el presidente municipal. Aquí se está reuniendo la gente de Infonavit Macapule para decirle al presidente en qué momento mostró al comité, a la asociación que representa a los colonos, un documento donde diga que puede meterse a construir cuando todavía no se da una resolución en el juzgado”.