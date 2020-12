Ven natural a los tres personajes que son más conocidos en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Tras la encuesta de Debate en la que los ahomenses exponen qué tanto conocen y qué opinan de personajes que han manifestado su pretensión por contender por la presidencia municipal de Ahome, algunos aspirante ven natural a los que sobresalieron de porque son funcionarios o han participado en varios procesos electorales.

En esta ocasión, Álvaro Ruelas Echave, Manuel Guillermo Chapman Moreno y Miguel Ángel Sánchez son los tres personajes más conocidos entre la ciudadanía de Ahome.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De 24 personajes, los ahomenses los colocaron en el siguiente nivel de conocimiento: Alvaro Ruelas Echave, Manuel Guillermo Chapman Moreno, Miguel Ángel Camacho, Bernardino Antelo Esper, Domingo Vázquez Márquez, Fernanda Rivera Romo, Ernesto García, Marco Antonio Osuna, Luis Felipe Villegas, Dulce María Ruiz, Lucio Antonio Tarín, Fernando Arce, Cecilia Covarrubias, Angelina Valenzuela Benites, Ariel Aguilar Algándar, Adrián Cázarez González, José Borunda Meléndez, Marysol Morales, Antonio Menéndez de Llano, Juan Francisco Fierro, Iván Ayala Bobadilla, Ana Ayala Leyva, Juan Ramón Torres y Jorge López Valencia. (Puede leer: Álvaro Ruelas, Billy Chapman y Miguel Ángel Camacho, los más conocidos en Ahome).

A continuación le mostramos la opinión de algunos de estos políticos acerca de su aparición en la encuestra publicada por Debate.

Álaro Ruelas Echave (director de Isife): «A quienes me han hecho la pregunta de qué sucederá en el 2021, siempre he dicho que es bien importante escuchar lo que la gente quiere. Son tiempos en los que tenemos que poner eso como prioridad. Yo, como siempre, voy a ser bien respetuoso de esa opinión. Por el momento tengo que seguir con mis obligaciones, con mi trabajo. Agradezco mucho las opiniones que la gente da, sobre todo es un reconocimiento al trabajo que hemos venido realizado desde hace tiempo, pero todavía faltan muchas cosas, y por lo pronto yo tengo que seguir cumpliendo con mi trabajo, mi responsabilidad y la confianza que el gobernador depositó en mí. En su momento se habrán de definir las cosas».

Miguel Ángel Camacho (ciudadano): «Nosotros hacemos trabajo día con día para buscar un mejor resultado. Las encuestas es una medida que es respetable; sin embargo, me considero que la mejor medición es la que te da el pueblo el día de la elección. Ya hemos tenido algunas experiencias. Cuando jugué con Esteban Valenzuela la diputación local, recuerdo que hubo un margen de error poquito amplio de parte de la encuestadora de ustedes, porque me traía en un 17 por ciento, y a Esteban lo traía con el 57 o el 58 por ciento, y perdió la elección. Yo nunca me he confiado en las encuestas. Soy muy respetuoso de ellas; sin embargo,todos los días trato de hacer trabajo de convencimiento».

Jorge López Valencia (presidente Coparmex Los Mochis): «Los resultados que arrojan las encuestas realizadas por el periódico Debate me parecen lógicas. Quienes son más conocidos es porque están o han ocupado un cargo público. En mi caso, como opción ciudadana, tenemos mucho por hacer para demostrar quiénes somos y cómo trabajamos. Somos una cara nueva en el ámbito político, con la experiencia necesaria y deseo para trabajar por el bien de todos. Traemos un proyecto diferente, innovador, que traerá muchos beneficios a la población. Solo necesitamos que se nos dé la oportunidad».

Angelina Valenzuela (síndica procuradora de Ahome): «Agradezco enormemente el que yo sea considerada y que esté siendo considerada dentro de los ahomenses, el que haya puesto mi nombre ahí. Como lo he dicho en otras ocasiones, sé que algunos personajes, y personajes de peso, que tienen una solvencia moral y que han estado poniendo en la mesa el tema de mi persona, pues no me queda más que agradecer y esperar los tiempos. Yo primero estoy en mi trabajo. Yo soy funcionaria pública. Con respecto al tema, pues todavía, como te digo, no son los tiempos. Lo que el partido designe, en la posición en la que quieran que esté, ahí estaré. Lo que a mí más me interesa es estar como estoy en este momento, ayudando a las personas, viendo por sus intereses y es seguir trabajando muy fuerte. Hemos trabajado contra viento y marea, y los resultados ahí están».

Juan Francisco Fierro (secretario del Ayuntamiento de Ahome): «En este momento no hemos pensado, estamos cien por ciento concentrados en seguir trabajando en las misiones encomendadas por nuestro presidente y nuestra responsabilidad como servidores públicos. Ahorita estamos al cien por ciento en todas las actividades del municipio. Un ejemplo son los eventos que tenemos, y es en lo que estamos concentrados. No podría decir si aceptaría la oportunidad, porque no lo he pensado. Estamos en pandemia, y ojalá que lleguemos con salud a esos tiempos, pero sería muy apresurado ponernos a planear tiempos futuros. Ahorita hay que cumplir con las responsabilidades que tenemos encomendadas. Ahorita estamos concentrados únicamente en cumplir con la responsabilidad que tenemos».

Bernardino Antelo (funcionario estatal): «Yo creo que naturalmente el conocimiento de los personajes políticos que participan en el municipio de Ahome definitivamente tienen que ver con las actuaciones que se han tenido y el trabajo social realizado. Yo creo que ahí hemos plasmado muy claro cuál es el nivel de conocimiento que se tiene entre las diferentes figuras que se tienen actualmente en el municipio de Ahome. Yo siempre he tenido mucho seguimiento a los trabajos periodísticos que realiza Debate. La verdad es que yo siempre he considerado que son trabajos bien hechos, con mucho profesionalismo, sobre todo con la metodología que se usa, y yo confío totalmente en que eso fue hecho de esa manera».

Ariel Aguilar Algándar (presidente del PAN Ahome): «La encuesta refleja el sentir de la ciudadanía, que está ávida de caras nuevas, de nuevos actores que entren a la palestra, pero que sobre todo entren a proponer y que de manera contundente e inmediata puedan dar buenos resultados. Reconozco el nivel de conocimiento que tenemos, y lo que me congratula es que gran parte de la gente que me conoce tiene una buena opinión de su servidor. Vamos caminando, vamos por todo, y vamos por lo mejor de esta tierra de emprendedores, por un mejor Ahome. Es evidente que el 79 por ciento de encuestados conozcan a Álvaro Ruelas, puesto que tiene dos campañas y ha invertido en ellas. Respecto a Miguel Ángel Camacho, lamentamos que haya perdido el rumbo y se haya perdido del PAN».

Dulce María Ruiz Castro (presidenta del PRI Ahome): «Es natural que esos tres personajes de la vida política de Ahome sean los más reconocidos por la sociedad. Dos de ellos han sido ya presidentes municipales, uno aún está en su gestión, y el otro ha sido funcionario público por muchos años y ha sido contendiente para la alcaldía en dos ocasiones, por lo tanto los tres se han dado a conocer en campañas políticas, y es natural que los reconozcan. Puedo afirmar que el reconocimiento social no es la evaluación que definirá al candidato idóneo, mucho menos a los electos en los comicios. Es, sin dudarlo, el desempeño que han tenido durante su vida pública; y si son políticos, los resultados como servidores públicos».

Lucio Tarín Espinoza (morenista ahomense): «Nos destacan como el número 1 de Morena. De los compañeros identificados de morenistas, aparezco con mayor nivel de conocimiento de la ciudadanía. Eso me halaga y me compromete también. Soy optimista. Sé que conforme avancen los días vamos a irnos posicionando más, y se va a ir viendo de manera mucho más clara quiénes merecemos ser los candidatos de los partidos políticos, en este caso hablo por Morena, y me gustaría ser el candidato a la presidencia municipal de Morena, y vamos a trabajar por ello. Estamos muy firmes, con mucha convicción y tratando de usar nuestro capital de relación humana. Hay un camino y trayectoria de honestidad, de rectitud y de convicciones firmes».

Luis Felipe Villegas (exgerente de Japama): «Siguen vigentes los actores tradicionales de la ciudad. El presidente municipal sale muy conocido. Creo que sus negativos son los que lo han dado a conocer. Veo un nulo trabajo de los actores morenistas. Están prácticamente en el desconocimiento público, la mayoría. Hay pocos actores que son conocidos. Respecto a que me hayan incluido en la encuesta, lo agradezco, y me da gusto ver que todavía tenemos presencia, porque ya tengo tiempo que no estoy activo en política. Sin embargo, veo que la gente aún me recuerda y sabe de nuestro trabajo, y de alguna manera manifiesta que me conoce».