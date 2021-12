Venadario de El Fuerte no tiene plan de seguridad ante visitantes

Los Mochis, Sinaloa.- El venadario de El Fuerte estarará cerrado en tanto no se garantice la seguridad de los visitantes. Por instrucción del alcalde Gildardo Leyva, Protección Civil cerró los puentes de acceso al venadario tras colapsar uno de ellos con visitantes que acudían a este parque ecológico.

El lugar, que es propiedad de un particular, tiene dos puentes, uno de salida y otro de entrada, siendo este último el que colapsó el domingo con gente arriba, entre ellos niños.

Afortunadamente había gente en La Galera, quienes se lanzaron al agua del río Fuerte para salvar las vidas de las personas que eran arrastradas por la corriente.

Gran susto

“Sí fue un gran susto, me tocó presenciarlo. Estábamos con unas familias, con unos beisbolistas, y nos tocó presenciarlo. Fue un susto tremendo. Afortunadamente los muchachos que estaban ahí con nosotros rápido se tiraron al agua y sacaron a las familias”, manifestó Gildardo Leyva.

Cierre. Debido al colapso, las autoridades de El Fuerte instruyeron a Protección Civil cerrar ambos puentes. Foto: Debate

El alcalde de El Fuerte expuso que ayer en la mañana constató cuál fue el problema por el que colapsó el puente.

“Ahí pusieron una varilla que jamás iba a resistir el peso, y eso debió haber sido revisado a tiempo. Es particular (el puente), no es el del municipio.”

Dijo que sostendría una reunión con los regidores para definir qué procederá al respecto y ver quiénes otorgaron los permisos para la instalación del puente.

“Tenemos reunión con Cabildo para ver qué va a pasar, para poner a Protección Civil a trabajar y revisar también el otro puente, revisar la tirolesa y aparte a todos los que prestan servicio público como los trenecitos. Todo lo que se tenga que revisar lo vamos a revisar para no tener sorpresas como la de ayer (antier).”

Falla. El propietario del venadario informó que fue un perno el se que se botó, lo que ocasionó el colapso. Foto: Debate

El presidente municipal agregó que el puente grande que cruza La Galera y que pertenece al municipio también se está revisando.

“Vamos a tener mucho cuidado, hoy lo vamos a revisar también y si tenemos que clausurar lo vamos a clausurar, y si hay que repararlo hay que repararlo.”

Supervisión. El alcalde de El Fuerte recibió la explicación de la varilla rota que soltó el cable. Foto: Debate

Suceso lamentable

Zachenka Urías, directora de Turismo de El Fuerte, comentó que el colapso del puente del venadario es un hecho muy lamentable, pero que afortunadamente no se perdieron vidas.

“La realidad es que estuvo mal construido el puente. Lo que vamos a hacer a partir de este momento es que debe entrar a revisión todo negocio sin importar si es cien por ciento de servicio turístico o comercios para el consumidor regional, vamos a revisar que se cuente con todas las especificaciones para que se brinde la seguridad total al consumidor.”

La funcionaria municipal expuso que se estarán revisando los restaurantes, trenecitos, lanchas, parques y todo tipo de negocios para que cuenten con entradas y salidas de emergencia y con extintores. “Revisar todo porque hay que aprender y hay que prevenir.”

Tirolesa. También las autoridades cerraron la tirolesa porque no está en servicio y la gente aun así se sube. Foto: Debate

Falta mantenimiento

Manuel Valdez Castro, elemento de Protección Civil de El Fuerte, quien está fuera de funciones por un problema de salud, dijo que el otro puente, el puente colgante grande que cruza La Galera, tampoco ha tenido mantenimiento.

“Los cables están bien oxidados y requiere que le den mantenimiento rápido. Las autoridades no se fijan en eso, pero se necesita mayor atención porque no está hecho con seguridad, le falta mucho, principalmente mantenimiento; lo hicieron y ahí lo dejaron.”

Expresó que la gente que habita algunas comunidades como La Galera, ya no hacen tanto uso del puente, pues ahora cruzan el río en lanchas.

Peligro. La familia vivió un momento de desesperación al caer a las aguas del río Fuerte. Foto: Debate

Clausura hoy

Después de que el municipio de El Fuerte delimitó y prohibió el acceso al puente del parque ecológico Los Sabinos, mejor conocido como el venadario, el día de hoy Protección Civil del Gobierno del Estado en la zona norte acudirá a clausurar este lugar.

“Aquí lo que prosigue básicamente es la clausura, que esta la vamos a organizar el día de mañana (hoy), y solicitarles las medidas de seguridad, entre estas plan de emergencia, el dictamen estructural, la memoria de cálculo, la responsabilidad civil, la póliza del seguro, la capacitación del personal de cómo deben de reaccionar ante una emergencia”, informó Omar Mendoza Silva.

El delegado de Protección Civil del Gobierno del Estado de Sinaloa en la zona norte dijo que también revisarán que el venadario tenga botiquines de primeros auxilios y que las personas que atienden en el lugar estén capacitadas para dar una atención de emergencia y reaccionar ante una situación compleja. “Eso es lo que prosigue, y hasta que se dé cumplimiento a eso, pues ya se podrá reactivar la actividad”.

Dijo que el puente colapsó porque se desprendió del ancla, y el ancla estaba sobre una varilla corrugada que tenía la salida de una zapata.

En cuanto a la alimentación de los animales, dijo que el traslado del alimento se puede realizar a través de una lancha.

Recreación. El venadario se encuentra al otro lado del río en el parque La Galera, espacio de recreo en El Fuerte. Foto: Debate

Para entender...

Colapsa puente y 9 personas caen al río

Nueve personas, entre ellas 3 niños, sufrieron un gran susto la tarde del domingo, luego de precipitarse a las aguas del río Fuerte al caer de un puente que da acceso al venadario de El Fuerte.

Los afectados se encontraban de paseo en el lugar. Subieron a un puente colgante que cruza el río, cuando de pronto uno de los cables que soportan el puente se rompió, lo que ocasionó que se viniera abajo. La familia cayó al agua y la corriente comenzó a arrastrarlos. Algunos paseantes que se encontraban en el sitio no dudaron en lanzarse al río y nadar hasta alcanzarlos para poderlos sacar.

“Tenemos 9 años con el venadario y nunca había pasado nada”: propietario

“Tenemos 9 años con el venadario y 9 años ya con el puente colgante y nunca había pasado nada, y hace una semana inauguramos el segundo puente para tener un mejor acceso”, informó Javier Sabino Ruiz Alcaraz.

El propietario de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) del venadario de El Fuerte expuso que desgraciadamente algo salió mal, un perno se botó y fue lo que provocó la caída del puente.

“Ya revisamos todos los cables, la madera, todo está bien, nada más ese perno se botó, aparte que excedieron el número de personas. Ahí tenemos un aviso bien clarito que dice no pasar más de 8 personas a la vez, e iban más de 10 o 12 personas”, dijo.

Más de 100 venados hay este espacio, dice el propietario. Foto: Debate

Agregó que afortunadamente no hubo pérdidas humanas y solo fue un accidente. “El venadario no es una empresa, no es un negocio con fines de lucro, yo soy un maestro jubilado y toda nuestra familia nos hemos dedicado a mantener el lugar, hemos creado este venadario, tenemos más de 100 venados, tenemos entre venados, cochis jabalíes, guacamayas, pavorreales, cabritas, tenemos más de 250 animales”.

Comentó que para accesar a este lugar solo se pide una cuota de recuperación de 10 pesos a los niños y 20 pesos a los adultos, y no cuentan con ningún apoyo del gobierno. “Lo hacemos con un fin altruista para educar a las nuevas generaciones a que respeten a los animalitos, que tengan amor por la naturaleza. Desgraciadamente tuvimos ese accidente, que es la primera vez que pasa en 9 años”.

Destacó que al puente le daban buen mantenimiento y que recientemente a los dos puentes, tanto a nuevo como al viejo les acababan de cambiar la madera.

Añadió que el venadario lo hicieron con recurso propio. “Yo pedí prestado a la familia para hacer el venadario, no lo hicimos con recurso del gobierno”. Mencionó que cuentan con los permisos de la Conagua para el puente desde el 2013.

Dio a conocer que la familia que tuvo el accidente es originaria de Navojoa, con quienes platicó y los apoyó para su regreso a Navojoa.

“Tuvieron algunas pérdidas como celulares, a ver con qué les puedo ayudar más, y ver quiénes nos puede ayudar para colaborar para resarcir el daño, ya sea la autoridad o los mismos prestadores de servicios, porque aquí con el venadario todos se benefician, los taxistas, los hoteleros, los restauranteros.”

Javier Sabino dijo que estos días han tenido mayor afluencia de personas, pero hay días que no tienen ni una sola visita. “El nuevo presidente municipal estuvo aquí, le pedí apoyo para que nos ayudarán a hacer bien el puente, porque es un servicio a la comunidad, al turista y a todo el pueblo”.

El propietario del venadario externó que ha estado pensando cerrar el lugar definitivamente porque no hay apoyo ni voluntad del gobierno. “Me interesa que los niños tengan contacto con la naturaleza, que vivan la experiencia de alimentar a un cabrito, a un venadito. El enfoque es el de interactuar con los animalitos.”

El venadario estará cerrado hasta nuevo aviso

El acceso al venadario, una reserva natural para el cuidado y reproducción del venado cola blanca, estará cerrado hasta nuevo aviso, pues tendrá que cumplir con un puente de entrada mucho más seguro, ya que fue el que colapsó cuando la familia de Navojoa iba apenas a entrar al lugar. Sin embargo, de acuerdo con el propietario del venadario, a ambos puentes recientemente les cambiaron la madera.