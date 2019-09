Venderán camioneta blindada del Ayuntamiento de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Por supuestamente ser una unidad innecesaria y la cual, no le interesa, el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno decidió poner en venta la camioneta blindada que está en su resguardo.

Se trata de una Suburban 2015 que actualmente sólo se usa cuando el funcionario municipal sale del municipio, en giras del gobernador o a solicitud de los propios regidores para acudir a eventos oficiales como fue el caso el pasado lunes.

“Es una cosa que no necesito, nunca la he ocupado, que no la quiero y no me interesa, yo desde un principio determiné que jamás viajaría en una unidad blindada en nuestro municipio”.

En ese sentido, dijo esperar a tener un comprador para dicha unidad.

“Espero que se tenga un mercado para esta unidad porque es un gasto muy oneroso y muy pesado para las finanzas del municipio. Es complicado determinar el precio que fuera a tener esta unidad en especial porque está en pésimas condiciones”, destacó.