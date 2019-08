Venderán parte del terreno de la prepa IMA

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que la situación económica y de mantenimiento del plantel es insostenible, autoridades docentes y padres de familia de la escuela preparatoria IMA determinaron vender una parte del terreno de la escuela.

Así lo confirmó Sergio Mendoza Bojórquez, director de la institución, quien explicó que la situación financiera es crítica, esto al no recibir ningún tipo de ayuda del gobierno federal, al ser una escuela federalizada, y en especial porque la planta estudiantil ha bajado considerablemente durante los últimos años.

“Realmente la escuela no tiene recurso, no recibe apoyo para nada, todo lo que tiene es porque se ha hecho de las aportaciones de los mismos padres de familia, pero en realidad es que no hay dinero; ahorita por ejemplo tenemos sólo 143 alumnos y manejamos un solo turno, cuando nosotros solíamos tener tres”, señaló.

En ese sentido, precisó que se trata de un tramo de 5 mil metros cuadrados, ubicado después de las canchas. “La parte del terreno no afecta la infraestructura de la escuela, los padres de familia están de acuerdo con esta venta, incluso ayer (miércoles) tuvimos una asamblea en donde los presentes firmaron de estar de acuerdo y ya se han estado haciendo los trámites”.

Añadió que con el recurso que se tenga por la venta se cubrirán algunas necesidades, entre ellas la entrega de becas para los estudiantes con promedio de arriba de 8.5, quienes, dijo, por ser alumnos de esta escuela no fueron acreedores a las becas del gobierno federal.