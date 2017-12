"Vendrán cosas mejores": Álvaro Ruelas

Los Mochis, Sinaloa.- Llegó el momento de dar a conocer el trabajo realizado al frente del municipio de Ahome. La cita, la mañana de este sábado en el Teatro Ingenio. Ahí, el alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas Echave, destacó importantes logros obtenidos durante su primer año de gobierno.

DESTACADO

Proyectos como el embellecimiento de la Zaragoza, a través del programa de Zona 30; la construcción del pluvial Valdez y la carretera Mochis-Topo fueron solo algunas de las obras que destacó, afirmando que sin duda mejoran la calidad de vida de los ahomenses, pero también se convierten en un aliciente para la atracción de más y mejores inversiones.

En el acto, el presidente municipal estuvo acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Ahome, Ana del Carmen Osuna de Ruelas, y sus dos hijas. El invitado de honor, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, así como legisladores locales y federales, además de funcionarios estatales y municipales, empresarios y cientos de ahomenses que abarrotaron el lugar.

Álvaro Ruelas rinde su informe en el Teatro Ingenio. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

COMPROMISOS

Durante el evento oficial, Ruelas Echave agradeció no sólo a quienes forman parte de su gobierno, sino a toda la población en general, al enaltecer que durante este primer periodo, la aceptación a sus decisiones y proyectos ha permitido tener los resultados que hoy convierten al municipio en uno de los más sólidos. En ese sentido, advirtió que el tiempo que le resta como alcalde, 10 meses, vendrán mejores cosas para el municipio.

“Aún nos quedan algunos meses, tiempo que habremos de aprovechar porque el desarrollo que experimenta Ahome, de la mano con el gobernador no puede detenerse, no debe detenerse. Me comprometo a hacer la parte que me toca, a seguir encabezando un gobierno incluyente”.

DECISIONES

Ruelas Echave mencionó que, a su llegada, se enfrentó a retos muy importantes y fuertes, como los contratos que sólo lastimaban los recursos públicos, pero también a una Japama casi en quiebra.

“Fue un reto muy importante, y que no podíamos ignorar. Teníamos la obligación de entrarle, y quiero decir que cada una de las decisiones que se tomaron fueron pensando en tener un mejor Ahome, y estoy seguro de que lo hemos logrado”, asentó.

Reiteró el compromiso de seguir creando las condiciones para lograr más obra social y de infraestructura.

Asistentes escuchan el informe del alcalde de Ahome. Foto: Carlos Paulino Fonseca/ EL DEBATE

Asistentes al informe de Álvaro Ruelas

Gobernador, Quirino Ordaz Coppel

Diputado federal, Enrique López Jackson

Diputado federal, Bernardino Antelo Esper

Senador de la República, Salvador López Brito

Senadora, Diva Hadamira Gastélum

Dirigente estatal del PRI, Carlos Gandarilla García

Exalcalde, Esteban Valenzuela García

Exalcalde, Policarpo Infante

Director Centro SCT, Héctor García Fox

Delegado estatal de Sedatu, Héctor Torrecillas

Alcalde de Culiacán, Jesús Valdez Palazuelos

Diputado local, Marcos Osuna

Diputado local, Fernanda Rivera

Diputado local, Jesús Antonio Marcial Liparoli

Director estatal de Conalep, Melchor Angulo

ENTREVISTA

"VENDRÁN COSAS MEJORES"

A casi un año de tomar posesión como alcalde de Ahome, Álvaro Ruelas reconoce que ha sido un periodo de sacrificios personales y familiares; sin embargo, su compromiso de seguir ayudando y mejorando las condiciones de vida y de infraestructura en el municipio sigue tan firme como el primer día.

Después de rendir su primer informe, el alcalde reflexiona sobre el año que ha pasado al frente de los destinos de Ahome.

Álvaro Ruelas en entrevista para EL DEBATE. Foto: EL DEBATE

¿Cómo ha sido este año al frente de Ahome?

Es mucho el trabajo que se ha realizado y el apoyo del gobernador Quirino Ordaz ha sido fundamental para obtener resultados. Hemos cumplido con lo que nos establecimos en el Plan Municipal de Desarrollo, superando por mucho las metas que nos pusimos.

A su llegada implementó un plan de austeridad, ¿qué lo llevó a esa decisión?

Redujimos el 44 por ciento el presupuesto en algunas oficinas. Cuando hicimos la presentación nadie nos creyó, dijeron que era una declaración de buena voluntad y que no íbamos a poder lograrlo. Lo ahorrado nos permitió entrar al programa de pavimentación de la Mochis-Topolobampo, meter dinero en el pluvial Valdez, a las luminarias y al mercado Independencia, pudimos multiplicar el recurso.

Lo ahorrado permitió más obra...

En obra social y pública teníamos un presupuesto de 193 millones de pesos y lo rebasamos a 900 millones de pesos en combinación con recursos del estado y la federación. En total de gastos tuvimos 39 millones 712 mil pesos, lo que redujimos en las dependencias.

Se ha destacado el tema de pavimentación...

Este año pudimos ejercer un presupuesto mayor que la suma de los últimos seis años. Ejercimos 374 millones de pesos, si sumamos los últimos seis años fueron 362 millones de pesos los que se invirtieron en pavimentación de concreto.

Apostó a obra que no se ve

Le tenemos que apostar al futuro. Si queremos tener una ciudad que sea atractiva a la inversión para tener empleo y mejorar la calidad de vida, necesitamos tener bien claro hacia dónde vamos y uno de los temas más importante es tener una ciudad que no se nos inunde. En el Valdez decidimos entrarle con todo, la inversión fue millonaria y tuvimos un ahorro importante que nos permitió invertir en otros rubros.

¿Será recordado por la obra de la Zona 30?

Este proyecto en especial es uno de los que más quiero. Es el reflejo de lo que nuestro objetivo, queríamos una ciudad incluyente, la gente cuando visita el lugar dice que es lo que quieren y es lo que merecemos.

Recupera terrenos a pesar de los intereses de terceros

Los espacios públicos se habían convertido en espacios privados y pusimos orden, no existía ni siquiera un inventario. En ese trabajo logramos 648 millones de pesos recuperados, esto representa más de 212 mil metros cuadrados de superficie.

Decide también cancelar contratos que mermaban las finanzas del municipio

No fue fácil, son decisiones que representa para algunos intereses económicos muy fuertes. Terminamos con todos los contratos sin pagar multas en el caso del despacho, de las luminarias y de las fotomultas.

Ha sido cercano a la gente, ¿esto qué le enseña?

Me di cuenta que la gente veía lejano al alcalde. Tengo la experiencia que cuando los problemas no se enfrentan, al final las consecuencias son mayores. Debemos estar cerca de la gente.

¿Con qué se queda luego de este primer año?

Con la satisfacción de haber trabajado mucho, creo que muy claramente lo dije, lo que quería imprimir es trabajo, estoy muy agradecido con los que me acompañan porque soy muy exigente, los resultados hablan de que hay un gran equipo.

¿Considera un año de sacrificios?

En lo personal por supuesto porque significa ausencias, pero creo que vale la pena porque al final mi familia también está aprendiendo mucho.

¿Seguirá adelante con este proyecto entonces?

Sí, es una experiencia muy difícil, pero muy bonita, es mucho mayor lo bueno que lo malo. Estoy muy contento y creo que se me nota.

Luego de la crisis financiera en Japama, ¿cómo cierra?

La deuda de los 150 millones de la junta tiene dos partes, una son las cuotas de CNA que ya estamos negociando y 79 millones de obligaciones con trabajadores y terceros, cantidad que ya redujimos a 35 millones y eso es gracias a la captación que traemos por el cobro del servicio, pero también por las medidas que tomamos.

¿Qué avances hay en el caso?

Hay que ser justos y eso nunca lo he dicho, la mitad de la deuda no fue ocasionada en la pasada administración, sino de la penúltima. De 28 procedimientos se han resuelto 3 porque son muy complicados, y este tema no se detiene.

¿Qué mensaje le da a la ciudadanía?

Espero que entiendan que vamos a seguir generando las condiciones para el desarrollo. La gente ha sido muy noble con este gobierno y eso no es fácil. Vendrán mejores cosas en el 2018.