Ventas por Día del Amor y la Amistad no fueron como esperaban en el Mercado 030 de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Un poco desanimados se encuentran los locatarios del Mercado 030 de Los Mochis porque las ventas esperadas para el Día de San Valentín no resultaron como esperaban.

Miguel Oseguera, presidente de los locatarios de este mercado, expuso que quizá la expectativa de repunte no se logró porque los estudiantes continúan sin clases presenciales.

“Como no hay clases, y en las diferentes instituciones educativas fomentaban un intercambio de regalos entre los alumnos, entonces la gente se volcaba a buscar pequeños detalles para celebrar este día y fomentar más los lazos de amistad, pero no hay clases presenciales, no fue lo que esperábamos”, expuso.

Añadió que siempre el 13 y 14 de febrero eran los días fuertes para las ventas, pero en esta ocasión no fue así.

“Si hubiera habido clases presenciales, las ventas hubieran empezado desde el día viernes 12 de febrero. Se vio muy pobre la cosa por ese detalle. Creemos que sea por eso las bajas ventas y no porque el poder adquisitivo de las personas esté por los suelos.”

Agregó que otra de las razones es que no se vio afluencia porque las personas entendieron que no deben andar haciendo eventos y celebraciones para evitar los contagios de Covid-19.