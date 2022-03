Veo excelente el posicionamiento de Aptiv de regresar el terreno: directora de HG de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Después de que la maquiladora Aptiv informó que están en el proceso de regresar el inmueble que tenía en comodato al Hospital General de Los Mochis, la directora de este nosocomio,

Luisa Reyna Armenta, expresó que ven excelente el posicionamiento de la empresa.

"Yo lo veo excelente, que bueno que tienen esa postura, porque fue un terreno que se les prestó en comodato, que no se cobraba ninguna renta, los felicito yo también por tomar ese posicionamiento".

Dijo que en el hospital están contentos por esta situación, ya que es un espacio que necesitan porque se viene una remodelación que ya está autorizada, y que fue parada hace tiempo por el efecto de la pandemia.

"Pero en cualquier momento nos hablan de México y se vienen y necesitamos tener todo el terreno disponible para lo que ellos desean hacer aquí. Nosotros estamos pidiendo la devolución de algo que es nuestro y que ya no queremos prestar, no porque no queramos sino porque estamos ante nuevos retos, nuevas exigencias".

Mencionó que la maquiladora mostró interés en querer volver a ocupar el terreno.

"Porque lo necesitan y entiendo que para ellos es una necesidad, pero van a buscar nuevas alternativas y estoy segura que lo van a lograr y les deseo lo mejor, que tengan éxito en esta gestión de lograr un terreno que es necesario para ello".

Destacó que hubo una buena recepción de la solicitud de devolución del terreno.

Mencionó que en el Hospital General de Los Mochis se tiene contemplada una ampliación.

"Son bastantes áreas las que se pretenden hacer, y una parte de estacionamiento para nuestro personal, para nuestros equipos necesitamos un almacén, necesitamos muchas cosas, ya no cabemos en el hospital, ha crecido mucho".