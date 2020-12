Verbena Navideña de Los Mochis arranca con relajamiento de protocolo de sanidad

Los Mochis, Sinaloa.- El pasado domingo inició oficialmente la Verbena Navideña en la ciudad de Los Mochis; sin embargo, su arranque no cumplió al 100 por ciento con el protocolo de sanidad debido a que apenas están terminando de colocar los comerciantes y establecimientos el protocolo de cuidado, reconoció Guillermo Algándar.

El líder del Comercio Informal en Los Mochis comentó que será ya esta semana cuando se tengan instalados los filtros, además de las medidas en lo individual, es decir, de cada comerciante para evitar aglomeración de clientes que pudieran representar un riesgo de contagio de Covid-19.

“A partir de este lunes todos los puestos deben de estar instalados. La indicación que tenemos del Ayuntamiento es de que haya una sana distancia, se pondrán señalamientos, de entrada y salida y marcado con una distancia de metro y medio para la gente que llegue a comprar. Ya se les hizo llegar la indicación a los compañeros de que todos tengan gel y que la gente no se les amontone”, indicó.

Medidas

De igual forma, señaló que buscarán la manera de que todas las medidas se cumplan no sólo por los comerciantes que forman parte de este tianguis decembrino, sino por la misma gente que acude a este lugar. (Puede leer: Protección Civil vigilará que se cumplan protocolos en la verbena navideña de Los Mochis).

“Nosotros vigilaremos que se cumpla, pero nos estamos dando cuenta de que la gente ya se está imponiendo a esto porque yo me he dado cuenta de que le gente el primer día llegaba y no se amontonaban, la misma gente ya se está cuidando y nosotros vamos a tener todos los cuidados para que esto salga bien. Estábamos bien asustados de que no nos íbamos a poner, pero afortunadamente dieron permiso”.

Expectativa

Guillermo Algándar precisó que al final se colocaron cerca de 200 puestos que, aunque son muchos, la realidad es que la cifra está por debajo de los que se han colocado otros años.

“El primer día sí se vendió y muchos vendieron, los días fuertes son del día 15 al 23, anoche sí vi mucha gente y se cuida, la gente está contenta porque nos dejaron trabajar, la situación ya nos traía muy preocupada. El domingo mucha gente no se instaló y uno que otro se animó a vender, pero ya cada quien se va a encargar de su lugar, gente en la entrada y en la salida obligando a que cumplan con las medidas”, señaló.