Verbena Navideña de Los Mochis registra poca afluencia en la primera semana

Los Mochis, Sinaloa.- La Verbena Navideña ha registrado afluencia por debajo de lo esperado para este año, confirmó Andrés Soto.

Sin embargo, el líder de los Puestos Fijos y Semifijos de la CTM dijo que cada uno de los comerciantes trata de cumplir al 100 por ciento con las medidas de protección ante la contingencia por el covid.

“Del recorrido que hace algunos días hizo el alcalde por la verbena pues resultó que de más de 200 gentes que andaban ahí, sólo dos personas no traían el cubrebocas; está todo circulado, las entradas están dando gel y la Verbena Navideña está totalmente sola, son como mil metros cuadrados y no se encuentran 200 gentes entre comerciantes y los que van no está yendo la gente, así es que tenemos sana distancia lo máximo.”