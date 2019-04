Viajeros abarrotan las centrales de autobuses por Semana Santa

Los Mochis, Sinaloa.- El flujo de pasajeros que transitan por las terminales de autobuses de Los Mochis se incrementó a pocos días de ha-ber iniciado el periodo vacacional de Semana Santa.

Los destinos más solicitados hasta el momento en la República Mexicana son Mazatlán, Guadalajara y Tijuana, mientras que en Estados Unidos los vacacionistas prefieren viajar a Tucson, Phoenix, Los Ángeles, puntualizó José Luis Acosta, encargado de Tufesa Los Mochis.

Destinos. El flujo de pasajeros que transitan por las terminales de autobuses de Los Mochis se incrementó a pocos días de haber iniciado el periodo vacacional de Semana Santa. Foto: EL DEBATE

Incremento de pasaje

“Empezamos a notar una gran afluencia en el pasaje a partir del día 11 de abril. Todo el fin de semana hubo mucha gente y sigue habiendo movimiento. Unos se van a finales de la Semana Santa y otros se van en la Semana de Pascua. Estamos a un ochenta o noventa por ciento de ocupación. Hay disponibilidad de horarios y varios autobuses, la misma demanda nos da la pauta para programar corridas extras”, detalló.

Afluencia

Tras un recorrido realizado por las diferentes centrales de autobuses de la ciudad, se pudo apreciar una gran movilización tanto en la entrada como en la salida de pasajeros.

“Vine de vacaciones, voy a Navojoa y después a Guanajuato con mi esposo. Es la primera vez que viajo en Semana Santa, estaremos una semana de paseo”, indicó Esthela, originaria de La Paz.

“Voy a Culiacán, allá pasaré mi Semana Santa con mi familia, regreso el lunes; cada año me voy para allá, no me gusta ir a las playas en estas fechas”, señaló Arcelia.

“Voy a Ciudad Juárez. Me regreso terminando las vacaciones, es la primera vez que voy a ese destino, he visto poca gente viajando en comparación de otros años”, exclamó Marcelo.

Por su parte, Cecy Fierro, jefe de oficina de TAP Los Mochis, manifestó que se espera un repunte para el fin de semana a lugares como Puerto Vallarta, Zapopan, Guadalajara, Tepic, Mazatlán y a las ciudades fronterizas como Tijuana, Nogales y Mexicali. Debido a la gran movilización de pasajeros, se programarán corridas extras para los destinos más solicitados. “Desde el viernes empezó la afluencia, las corridas en su capacidad total, sábado y domingo aún más; se tranquiliza unos días, pero esperamos un repunte para el fin de semana”, aseguró.

De acuerdo con el personal de las diversas líneas de autobuses, después de la Semana de Pascua el pasaje tiende a bajar, y es hasta el Día de las Madres y en las vacaciones de verano cuando se registra de nuevo un aumento en la compra de boletos.