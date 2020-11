Vida entre moscos y malos olores en Mochicahui, El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Cansados de que las autoridades municipales no los escuchen, vecinos del Poblado de Mochicahui, perteneciente al municipio de El Fuerte, denunciaron que no aguantan los moscos y los malos olores que despide el dren que se encuentra en una de las periferias de la comunidad.

Y es que este dren no sólo lleva aguas sucias sino también los vecinos de este asentamiento de El Fuerte, así como los ejidos cercanos, van y tiran basura de todo tipo y hasta animales muertos.

Queja

“Muchas veces hemos denunciado que no aguantamos el mal olor porque en ese dren hay descargas de fosas, van aguas sucias, aguas de canales, y todavía la gente viene y tira la basura. Pues para los que vivimos cerca de este dren pues no aguantamos, es una apeste insoportable, más cuando tiran animales muertos. Es un abuso el que hacen, pero este pueblo es pueblo de nadie, todo mundo puede hacer lo que se les da la gana y nadie les dice nada; por eso mejor ni denunciamos nada, nos aguantamos”, declaró Rodrigo, un vecino de este lugar.

Asimismo, comentó que desde hace algunas semanas tienen un plaga de moscos, especialmente en la tarde noche, por lo que piden que las autoridades de salud les fumiguen.

En la comunidad existen muchos problemas en los servicios públicos, sobre todo en el de alumbrado público, hay calles en donde no hay ni una lámpara. Foto: Libertad Montoya/ Debate

“Hace semanas que no aguantamos los moscos, no podemos ni estar afuera porque no se soportan los moscos, no hallas cómo espantártelos, ni el humo los espanta. Hace mucho que no viene la camioneta esa que fumiga. Nosotros creemos que ya ni hacen eso porque antes sí venía: en la noche cuando nos andábamos queriendo acostar, venía el carro fumigando y se aplacaban un poco, pero ahorita no aguantamos”, precisó.

Los vecinos piden la intervención de las autoridades pues hay muchos solares llenos de maleza, eso causa miedo entre los habitantes de la comunidad. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Por último, pidió al municipio atender los servicios como el alumbrado público.